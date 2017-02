Společnosti, které by odnesly obchodní válku USA s Mexikem

Pokud bude rozpoutána globální obchodní válka, nedá se předpokládat, že by si akciové trhy udržely svůj dosavadní optimismus. Doposud ovšem s tímto scénářem v podstatě nepočítají, což je pozoruhodné.

Dosavadními cíly útoků nové americké vlády se už staly Mexiko a Čína, nyní se k nim přidává Německo. Investor Jeremy Bowman se pokusil vybrat tři společnosti, které by hodně odnesly intenzivní obchodní spor mezi USA a Mexikem, který by skončil u zavedení dovozních tarifů do USA (americký prezident zmiňoval 20 %). Jde o Chipotle Mexican Grill, Wal-Mart a Constellation Brands.



Jak je zřejmé z následujícího obrázku, společného „válečného“ jmenovatele v chování cen těchto tří akcií bychom zatím asi hledali jen složitě – zeleně vyznačená Constellation Brands prudce oslabila v listopadu a nyní hledá směr, WM je za poslední rok zhruba na nule, a Chipotle průběžně oslabuje, ovšem začátek letošního roku se jí vyvedl:



Chipotle je největší mexickou sítí restaurací v USA. To samo o sobě v případě obchodních sporů škodit nemusí, ovšem z Mexika se do USA vyváží obrovské množství zeleniny a ovoce, včetně avokáda. Zavedení tarifů a rostoucí ceny dovozů těchto komodit by se už v hospodaření tohoto restauračního řetězce projevily znatelně (asi třetinu tržeb firma dává na nákup potravin, detailnější rozdělení neposkytuje).



U Wal-Martu zmíněný investor tvrdí, že Mexiko je pro tuto firmu po Spojených státech druhou nejvýznamnější zemí na světě. Důvodem jsou přirozeně dovozy, které z Mexika do USA přes Wal-Mart proudí. Navíc asi pětina obchodů Wal-Martu je právě v Mexiku. Provozuje tam konkrétně 2 379 obchodů a podle některých indicií v Mexiku začíná znatelně sílit animozita vůči této společnosti (viz Twitter, #Adios WalMart).



Constellation Brands je distributor alkoholu, který prodává i Coronu a piva Modelo, která jsou vyráběná v Mexiku. Tvoří asi polovinu tržeb firmy a ta tak už nyní intenzivně připravuje plány, kterými by se zavedení dovozní daně bránila zhoršení jejích výsledků. Mezi ně patří přesun části výroby do USA a snižování jiných nákladových položek.



Automobilky



V souvislosti s tanečky na mexické celní téma jsou často zmiňovány i automobilky a právem. Následující graf ukazuje vývoj celkové produkce aut Fordu, Chrysleru a GM v Severní Americe a tato produkce je rozdělena na USA, Mexiko a Kanadu. V roce 2017 se předpokládalo, že produkce v USA měla dokonce mírně klesnout a celkového růstu mělo být dosaženo právě díky výrobě v Mexiku. Ta má pak nezanedbatelný podíl na celku i v projekcích pro další roky. Podle spodních grafů se na Mexiko nejvíce spoléhá GM a hlavně Fiat Chrysler. Ford tam naopak vyrábí relativně menší část své celkové produkce.



