Summary: Twenty-First Century Fox zažila pohodový růstový kvartál, BNP Paribas s nižším čistým ziskem před zdaněním

Pandora (DIP)



Výrobce šperků vytáhl tržby na 6,6 mld. DKK s 16% meziročním růstem v linii tržního konsensu (silný dopad kurzových změn: +19 % ex-FX). Hrubá marže se pořád drží na 75 %. Tím pádem ukazatel EBITDA rostl společně s tržbami a dosáhl 2,7 mld. DKK (marže 41,1 %). Vztyčeným prstem jsou nadále like-for-like sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok) regionu Sev. Amerika, jež poklesly o 3 % YoY. Tento region přitom vytváří 20 % celkových tržeb. Asie-Pacifik se stále drží se solidním 37% YoY ex-FX růstem.



Výhled do období FY17 předpokládá tržby v intervalu 23 – 24 mld. DKK, což by implikovalo 15% ex-FX růst a v porovnání s předešlými roky tedy další zpomalení. Pro srovnání, tržby za FY15 zaznamenaly 29% ex-FX zlepšení a za FY16 24%. Management dále plánuje EBITDA marži 38 % a kapitálové výdaje na hladině 5 % tržeb. Upozornil také na horší první kvartál kvůli silné srovnávací bázi (1Q16) a načasování dodávek. Dividenda byla téměř ztrojnásobena na 36 DKK, nicméně trh byl připraven a dokonce očekával 39 DKK. Pandora v návaznosti na oznámení výsledků odepisuje 6,6 %.



BP



Britský ropný těžař svými výsledky přibližně kopíroval nizozemský Shell (více ZDE), aspoň co se jednotlivých segmentů týče. Provozní zisk 856 mil. USD sice znamená 74% YoY nárůst, avšak trh očekával finální výši až 1,2 mld. USD. Dle divizí vidíme to samé co u Shell – růst v segmentu těžby (BP: +155 % YoY, Shell: +105% YoY) a pokles v segmentu zpracování (BP: -30 % YoY, Shell -40 % YoY). Čistý zisk na akcii nakonec stěží dosáhl na 2c, které předpokládaly trhy i když i to značí 104 % meziroční zlepšení. Proti Shell to je celkem úspěch, jelikož ten meziročně odstřihnul dalších 10 % z čistého zisku.



Kapitálové výdaje byly sníženy o 9 % YoY na 4,7 mld. USD a provozní cashflow o -12 % YoY. Celkový vyprodukovaný objem ropy a zemního plynu 2,2 mld. barelů byl o 8 % YoY menší – prudký kontrast se Shell, jenž vyprodukoval o 28 % víc (3,9 mld. barelů). Také tady pozorujeme nárůst čistého dluhu k vlastnímu kapitálu o 8 p.b. YoY na 36 % (Shell +12 p.b. na 28 %). Akcie BP dnes klesají o 4 %.



BNP Paribas



Francouzská banka BNP Paribas hospodařila s čistým ziskem před zdaněním ve výši 2,27 mld. EUR (+54 % YoY), přičemž tržní odhady směřovaly ke 2,34 mld. EUR. Vygenerované tržby dosáhly 10,66 mld. EUR (+3,5 % YoY) při tržním konsensu 10,55 mld. EUR. Nutno podotknout, že uvedený výsledek čistého zisku byl zatížen jednorázovými položkami – jádrový čistý zisk před zdaněním narostl až o 87 % YoY na 2,75 mld. EUR.



Na rozdíl od Deutsche Bank, která pravděpodobně ztratila tržní podíl (více ZDE) po neklidném období, dokázala BNP Paribas vytěžit ze zvýšené tržní volatility a zisky segmentu Corporate & Investment Banking zvedla o 51 % YoY na 840 mil. EUR. V absolutním i relativním měřítku se jednalo o nejrychleji rostoucí segment. Obchodování s FICC produkty utržilo 840 mil. EUR (+22 % YoY) a obchodování s akciemi 450 mil. EUR (+20 % YoY).



Objem poskytnutých úvěrů je na úrovni 775 mld. EUR (+5,5 % YoY) s poměrem klasifikovaných úvěrů pořád na 4 %. Kapitálová přiměřenost CET1 doznala zlepšení o 60 bps YoY na 11,5 %. Stejné jako v případě italské bankovní skupiny Intesa Sanpaolo se díváme na zoufale nízkou návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) na hladině 1,3 %. Výsledky nejsou vysloveně špatné, nicméně problémem zůstává oslabená profitabilita byznysu. Akcie BNP Paribas dnes padají o 5 %.



USA:



Twenty-First Century Fox



Mediální gigant má za sebou pohodový růstový kvartál. Tržby narostly o 4 % YoY na 7,7 mld. USD a čistý zisk na akcii se vyšvihnul o 20,5 % YoY na 0,53 USD (včetně jednorázových položek). Tržby se držely predikcí trhu, avšak díky širší EBITDA marži se podařilo překonat očekávání v případě čistého zisku na akcii, jenž byl odhadován na 0,49 USD. Zmiňovaná EBITDA marže nabrala 250 bps YoY na hladinu 26 %, díky nákladům rostoucím pomaleji ve srovnání s tržbami.



Po rozpadu na segmenty vidíme, že růst tržeb generovaly Cable Network Programming a Television (oba o přibližně +200 mil. USD YoY), dolu jej naopak táhl Filmed Entertainment (-100 mil. USD YoY). Ukazatel EBITDA rostl napřič všemi segmenty o cca 100 mil. USD. Filmed Entertainment měl v tomto kvartálu srovnatelně nižší počet vypuštěných filmových titulů, což na jednu stranu neumožnilo tržbám růst, na druhou stranu se tak držely u země náklady.



Velikým zklamáním byl volný peněžní tok, jenž dosáhl jenom 179 mil. USD při tržním konsensu 565 mil. USD a loňském výsledku 479 mil. USD. Během kvartálu vrátila společnost akcionářům 132 mil. USD v podobě zpětného odkupu akcií (celkový plán zahrnuje ještě 3,1 mld. USD) při tržní kapitalizaci 56,9 mld. USD. Dividenda pro první půlrok zůstala na úrovni 18c na akcii, což se rovná dividendovému výnosu 0,6 % při současné ceně 31 USD za akcii. Jejich cena dnes odepisuje o 2,5 %.



General Motors



Při prvním pohledu se zdá, že GM má za sebou dobrý kvartál. Tržby přidaly 11 % YoY na 43,9 mld. USD nechávajíc tržní odhad 41,2 mld. USD daleko v závěsu. I když čistý zisk na akcii klesl o 8 % YoY na 1,28 USD, tak pořád překonal tržní konsensus stanovený na 1,17 USD. Avšak při pohledu na ukazatel EBIT se objevují první problémy. Jeho propad o téměř 14 % se nesl ve znamení rostoucích korporátních výdajů a měnových výkyvů. Horší EBIT snížil čistý zisk na akcii o přibližně 0,18 USD a jen díky příznivější efektivní dani, která měla pozitivní efekt +0,22 USD, se mu podařilo dosáhnout na zmiňované tržní predikce.



V Severní Americe, hlavním regionu pro GM, zmáčkly EBIT marži nevýhodnější produktový mix a náklady, zároveň pozorujeme navýšení ceny. Globální objem aut prodaných dealerům (wholesale) narostl o 9 % YoY na 1,65 mil. kusů, odhad pro retail hovoří o 2,85 mil. kusech (+5,5% YoY). Nepříjemné bylo zjištění, že zásoby dealerů v USA vyskočily o třetinu na 845 tis. neprodaných kusů. Management za tím vidí změnu spotřebitelského chování, kdy zákazníci sahají po větších SUV a pickupech.



Výhled do dalšího roku předpokládá s čistým ziskem na akcii v intervalu 6 – 6,5 USD, což by při střední hodnotě značilo lehký 2% růst. K politice Donalda Trumpa se management vyjádřil střídmým „analyzujeme“, nicméně jakákoli podpora americké výrobní základny by mu nebyla proti mysli. V rámci posledního kvartálu došlo ke zpuštění 4mld. programu zpětného odkupu akcií. Jejich cena dnes klesá o 4,5 %.