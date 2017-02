Češi chtějí změnit spoření, ale moc pro to neudělají, ukázal průzkum

Většina Čechů by chtěla změnit způsob, jakým si spoří peníze, ale jen pětina lidí je ochotná pro to něco udělat. Nejspokojenější jsou investoři do nemovitostí nebo drahých kovů. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Golden Gate CZ.

Přes 40 procent lidí by bylo ochotno změnit způsob, jakým si spoří peníze, ale aktivně se o toto téma nezajímá. Až 35 procent lidí na svém spoření nic měnit nechce, naopak 25 procent oslovených se zajímá o to, jak spořit výhodněji, nebo už k výhodnějšímu spoření přešli.

Více než polovina lidí je s výnosy svých investic více či méně spokojena. Pouze třetina nechce na svém spoření nic měnit. Jsou to ti, kteří se v produktech příliš neorientují a existuje tak pravděpodobnost, že si produkt nezvolili vhodně. Aktivně se o změnu naopak zajímají ti, kteří se v produktech více vyznají.

Většina spoří na důchod, mladí na auta nebo elektroniku

Češi šetří zejména na důchod, který uvedlo jako hlavní účel spoření 36 procent lidí. Třetina oslovených si ukládá peníze, aby měla finanční rezervu pro případ nenadálých výdajů. Na koupi nemovitosti si šetří deset procent lidí, č astěji mladí lidé do 34 let, vysokoškolsky vzdělaní s měsíčním příjmem nad 40 000 Kč, ale ne všichni na ni nakonec dosáhnou.

Sedm procent lidí si ukládá peníze pro případ ztráty zaměstnání. Častěji to jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a s vyššími příjmy. Dětem nebo vnoučatům spoří osm procent lidí, na koupi auta nebo elektroniky čtyři procenta, nejčastěji mladí do 24 let, ukázal průzkum.

Nejspokojenější jsou lidé investující do nemovitostí (65 procent), drahých kovů (64 procent) a akcií, dluhopisů a podílových fondů (obojí 64 procent). Nejméně spokojeni s výnosy jsou lidé, kteří mají zřízeno penzijní připojištění, spořící účet a stavební spoření. S těmito typy spoření je víc než půlka střadatelů nespokojena.

Češi chtějí stabilitu, ale i výnosy

„ Češi jsou pořád velmi konzervativní střadatelé a nemají příliš rádi změny. Přesto si ale dokážou rychle spočítat to, když jim spoření nepřináší výnosy. Ukazuje se to v nízké spokojenosti s dříve oblíbenými typy spoření a zároveň rostoucí oblibou zlata, do kterého lze spořit i třeba jen pětistovkou měsíčně,“ komentuje výsledky průzkumu předseda představenstva Golden Gate CZ Vladimír Brůna.

Do zlata nebo do stříbra spoří nejčastěji ti, kteří za hlavní účel spoření považují finanční rezervu a finanční zabezpečení dětí nebo vnoučat. Pro polovinu potenciálních i stávajících investorů do drahých kovů je zásadním důvodem stabilita měny a fakt, že jde o relativně bezpečnou formu spoření. Přes 38 procent lidí oceňuje na drahých kovech možnost, že jdou kdykoli rychle zpeněžit. Čtrnáct procent potenciálních investorů volí zlato, protože si ho spojují s krásou a elegancí.

Drahé kovy fyzicky je vlastní v jakékoli podobě pět procent Čechů, ukázal průzkum. Ještě před dvěma lety však podle statistik Golden Gate CZ vlastnily zlato nebo stříbro pouze dvě až tři procenta lidí.

Průzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů z České republiky.