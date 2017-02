Díky Číně a USA zaznamenala General Motors velmi dobré výsledky hospodaření

Čtvrté čtvrtletí 2016 se americké automobilce General Motors povedlo. Její zisk a objem prodejů překonal očekávání analytiků. Nebýt ale divize nákladních automobilů a SUV, firma, natož její akcie, by rozhodně nejásaly. GM se velmi dobře dařilo v Číně a USA.

Za čtvrté čtvrtletí 2016 dosáhl čistý zisk General Motors meziročního poklesu o 71 %. Důvodem byla nejen devizová volatilita, ale i to, že firma nedokázala oproti minulému roku dosáhnout jednorázových zisků. Vše proto zachraňovaly divize nákladních aut a SUV, jejichž prodeje dosáhly v USA rekordních hodnot a pomohly zajistit provozní zisk za celý rok.

Čistý zisk připadající na kmenové akcionáře za poslední tři měsíce roku 2016 dosáhl 1,84 miliardy amerických dolarů, oproti 6,27 miliardám dolarů před rokem. Zisk na akcii dosáhl bez jednorázových faktorů 1,28 dolaru, očekávání počítala s tím, že to bude 1,17 dolaru za akcii. Tržby vzrostly meziročně o 11 % na 43,9 miliardy dolarů a překonaly prognózu, která počítala s hodnotou 41,5 miliardy USD. Za celý rok tržby vzrostly o 9 % na rekordních 166,4 miliardy dolarů. Provozní zisk General Motors za rok 2016 dosáhl hodnoty 12,5 miliardy dolarů, roční čistý zisk mírně klesl na 9,43 miliardy USD, a to kvůli výsledkům za čtvrté čtvrtletí.



Automobilka General Motors si podržela vedoucí postavení na americkém trhu, díky vysoce ziskovým divizím nákladních automobilů a SUV. Očekávání počítají s tím, že díky rychle se měnící spotřebě zákazníků na SUV, budou prodeje těchto typů aut ještě lepší. General Motors proto odhaduje na rok 2017 upravený zisk na akcii ve výši 6,00 – 6,50 USD, odhady počítají s 5,86 USD/akcii. Ke změně orientace zákazníků automobilky dochází díky nízkým cenám zemního plynu, které umožňují vybavovat SUV motorovými jednotkami na zemní plyn, jenž jsou cenově atraktivní a dostupné. Automobilka také zaznamenala příznivý vývoj v Číně, kde dosáhla růstu tržeb. Tamní klientela se orientuje na nákup SUV a luxusních vozidel značky Cadillac. General Motors ale varovala před cenovým tlakem, který by mohl příznivé trendy nabourat.



V Evropě GM vykázala provozní ztrátu ve výši 246 milionů dolarů za čtvrté čtvrtletí, tedy o něco méně oproti předchozímu roku, ale zaostala za svým cílem ukončit v regionu téměř dvě desetiletí trvající ztrátovost. General Motors připsal příčiny evropského neúspěchu propadu britské libry kvůli brexit, a vyčíslil ztrátu, která jde na vrub této události na zhruba 300 milionů dolarů.

(Zdroj: General Motors, Bloomberg, Reuters)