V Praze vzniká nový „zimák“ za ryze soukromé peníze. Bude mít dvě plochy

Téměř dvousetmilionová investice bez státních či evropských dotací na stavbu zimního stadionu byla dnes oznámena v pražských Strašnicích. Investiční skupina Padok Investments chce zahájit provoz dvou ledových ploch na Vánoce 2017.

Krasobruslař Tomáš Verner (mistr Evropy) a hokejista Martin Holý (juniorský mistr světa, bývalý extraligový hráč Sparty) se stali ambasadory projektu nového zimního stadionu v Praze-Strašnicích s názvem Padok Icerink. Stavba, jejíž základní kámen byl dnes poklepán, vyrůstá v sousedství základní školy Olešská a jižní spojkou pražského okruhu. Z té bude vidět v blízkosti tzv. lanového mostu.

Podle jednatele hlavního investora a jednoho z ideových otců myšlenky postavit zimní stadion v Praze, Vítězslava Kuse, se celkové náklady na výstavbu stadionu budou pohybovat okolo 170 milionů korun. „Využíváme moderní koncept financování projektů. Myslíme si, že dozrála doba na to, aby prostor pro podobné zajímavé investice dostali i lidé, kteří chtějí zajímavě zhodnotit své dosavadní úspory. Na financování projektu PADOK IceRink se proto vedle leasingové společnosti podílejí i soukromí investoři, kteří své peníze dostanou

zpět za tři roky s více než šestiprocentním zhodnocením. Šance se do projektu

zapojit jako investor tady ale stále je,“ říká Kus.

Design haly i interiérů má na svědomí grafické studio Vrtiška - Žák, které stojí například za grafikou známého projektu TeriBear. Podle Romana Vrtišky budou jednotlivé šatny laděny do barev klubů kanadsko-americké NHL, v nichž nastupovali čeští hráči. Plášť haly pak zdůrazňuje surové materiály.

Technologii má na starosti společnost H + H Technika, která dodává své řešení například pro extraligový stadion v Plzni, či valašské zimní stadiony v Brumově a Vsetíně. Realizuje zakázky také v Rakousku a podle jednatele Tomáše Haly chystán projekt v Kazachstánu.

Cílem investora je vedle profesionálních a hobby hokejistů přilákat k ledu také děti

z pražských základních škol. Majitelé projektu proto chtějí zahájit jednání s přilehlými městskými částmi a hlavním městem Prahou tak, aby v budoucnu mohli ředitelé škol obohatit sportovní výuku právě i o bruslení.

Za povšimnutí stojí také rychlost s jakou se podařilo projektantovi získat všechna potřebná povolení. Průměrná doba od pořízení pozemku do konečné realizace stavebních projektů trvá dnes v Praze přibližně pět až osm let. „Jen vyřízení stavebního povolení u nás podle dat Světové banky trvá stejně dlouho jako v Iráku. Myslím, že se nám proto povedl husarský kousek, protože vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení nám trvalo jen necelý rok. Tím jsme investorovi výrazně urychlili celý proces. V prostředí Prahy, která je v posledních letech co do rozvoje nových projektů prakticky zabržděná, je to ojedinělý počin,“ chválí svůj nemovitostní tým Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners, která měla vyřízení všech potřebných povolení na

starosti.

Podle ambasadorů projektu Tomáše Vernera a Martina Holého budou sice obě kluziště specializované, jelikož krasobruslařky a krasobruslaři potřebují měkčí led, než hokejisté, ale ve výchově mladých sportovců budou trenéři spolupracovat. Právě spolupráce hokejistů a krasobruslařů počítá s inspirací výchovy mládeže, která je běžná v severských zemích či v zámoří. Zde například mladí hokejisté do jistého věku absolvují společné tréninky s krasobruslaři, což má, především u začátečníků pozitivní vliv na rozvoj jejich bruslařských dovedností. „Je to užitečné pro obě skupiny. Děti se pak samy rozhodnou co je jim bližší a na to se pak budou specializovat,“ řekl Verner, který byl ambasadorem právě skončeného mistrovství Evropy v krasobruslení. „Prezident krasobruslařské unie byl nadšen perfektní organizací, říkal, že šampionát, kde by vše tak klapalo, dlouho nezažil. Tak doufám, že i moje další ambasadorství bude tak úspěšné,“ uzavřel Verner.

Jiří Reichl