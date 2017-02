Pražská burza opatrně roste; volatilita akcií ČEZ se dál propadá

Pražská burza otevírá růstem o 0,1 %, a tak pokračuje v nevýrazném výkonu ze včerejšího dne. Západoevropské burzy v úvodu rovněž spíše hledají směr, když investory nenadchly dnešní korporátní výsledky evropských firem. Středoevropské burzy otevírají smíšeně, když polský WIG 20 ztrácí 0,3 %, rakouský ATX odevzdává 0,1 %, zatímco maďarský BUX roste o 0,1 %.



U akcií bank dnes sledujeme jen minimální pohyb, když akcie Erste Bank ztrácejí 0,25 %, zatímco akcie Komerční banky a Moneta nepatrně rostou. Akcie sice rostou jen o 0,1 %, přesto si dnes připisují již šestý růst v řadě, co se jim podařilo naposledy v říjnu. Nálada v evropském bankovním sektoru je dnes negativně poznamenána slabšími výsledky francouzské BNP Paribas, když index Stoxx 600 Banks klesá o 0,7 %.



Akcie ČEZ pokračují ve stagnaci kolem 430 Kč. Cena elektřiny s dodáním v příštím roce si připisuje třetí pokles v řadě, když oslabuje o 0,77 % na 29,53 EUR/MWh. Cenová volatilita akcií ČEZ se nadále propadá, když úroveň 30denní volatility klesá na 10,28, co představuje nejnižší úroveň za nejméně 10 let.