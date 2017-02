Rok 2016 byl pro český zahraniční obchod rekordní, přes schodek v prosinci

Prosincový zahraniční obchod ČR jako už tradičně skončil s deficitem. To ale nemění nic na faktu, že přebytek obchodu za celý rok dosáhl nového historického maxima 184 miliard korun.



Prosincový výsledek je sice o něco horší než ten z roku 2015, avšak musíme mít na paměti, že tehdy ke zlepšování výsledků zahraničního obchodu docela významně pomáhaly nižší (korunové) ceny ropy. S vyššími cenami ropy a silnějším dolarem dochází i ke zvyšování hodnoty dovozu do ČR. Pro rok 2017 by to mohlo znamenat navýšení o necelých cca 30 mld. korun. Současně i s rychlým růstem domácí poptávky přichází tlak na dovoz spotřebního a investičního zboží.



Nejúspěšnějším vývozním artiklem byly i v prosinci automobily. Představují již více než čtvrtinu českého vývozu a zájem o ně i nadále narůstá. Nakonec automobily vlastně vytvářejí obchodní přebytek ČR. Jen v loňském roce bilance obchodu s motorovými vozidly dosáhla 416 mld. korun a byla tak o 29 mld. příznivější než v roce 2015.



Pro letošní rok počítáme s mírným zhoršením obchodní bilance, a to v důsledku již zmíněného růstu cen dovážených surovin. Vedle samotného cenového efektu se do výsledků promítne i vyšší poptávka po těchto komoditách. Základní trendy by se však nijak zásadně měnit neměly. Snad jen s očekávaným obnovením strojních investic avizovanými firmami nejspíše dojde – vzhledem k jejich tradičně vysoké dovozní náročnosti – k navýšení importu zboží investiční povahy v rozsahu do deseti procent.