Draghi: Trumpova deregulace bank hrozí novou finanční krizí

Deregulace bankovního sektoru, o které se nyní diskutuje ve Washingtonu pod taktovkou Donalda Trumpa, by se mohla stát zárodkem nové finanční krize. Toto varování vyslal prezident ECB Mario Draghi. Zároveň ECB odmítla americká obvinění z manipulace s kurzem eura proti dolaru.



Šéf ECB Mario Draghi upozornil, že nedostatečná regulace byla hlavní příčinou poslední finanční krize, a označil myšlenku uvolnění bankovních pravidel za "velmi znepokojivou". "Poslední věcí, kterou nyní potřebujeme, je uvolnění regulace," řekl výboru Evropského parlamentu pro hospodářské záležitosti.



Prezident USA Donald Trump v pátek podepsal vládní nařízení o přezkoumání tzv. Doddova-Frankova zákona z roku 2010 o finančním dohledu. To představuje první krok v Trumpově plánu omezit regulaci finančních služeb. Doddův-Frankův zákon stanovil dlouhý seznam pravidel, jejichž cílem je zabránit opakování finanční krize z let 2007-2009, včetně přísných nových kapitálových standardů pro banky a přísnějšího dohledu nad trhem s deriváty.



#Trump udělal první krok k omezení #regulace bank a finančních služeb - https://t.co/nTIYE3Wfg6 pic.twitter.com/XxgKhw5T5w

— Patria.cz (@PatriaCZ) February 4, 2017

Draghi rovněž odmítl obvinění Trumpova poradce, podle kterého Německo využívá silně podhodnoceného kurzu jednotné evropské měny k získání konkurenční výhody nad Spojenými státy. Uvolněná měnová politika v eurozóně podle Draghiho odráží hospodářskou situaci v eurozóně, a nikoli touhou po slabším euru Trumpův hlavní obchodní poradce Peter Navarro podle agentury Reuters svým prohlášením o německém využívání slabého eura na úkor USA v podstatě obvinil Berlín z manipulace s měnovým kurzem. Německo nicméně nestanovuje měnovou politiku v eurozóně a opakovaně vyzývá ECB ke zpřísnění této politiky, upozorňuje Reuters."Zaprvé nejsme manipulátoři s měnou," uvedl dnes Draghi. "Zadruhé naše měnová politika odráží rozdílný stav ekonomického cyklu v eurozóně a ve Spojených státech," dodal.

(Zdroj: čtk, Reuters, Bloomberg)