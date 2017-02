Ropa oslabila ve vleku posilujícího dolaru a zrychlující produkce v USA

Nejaktivnější březnový futures kontrakt na WTI americkou lehkou ropu na burze Nymex v průběhu včerejšího obchodního dne oslabil o 82 centů (1,5%) s tím, jak pokračující obnova těžby z břidlic ve státech zvýšila výhled domácí produkce. Dolar posílil o 0,3 % vůči hlavním světovým měnám, což snížilo atraktivitu komodit v očích zámořských investorů. Dle údajů Baker Hughes Inc. vzrostl počet aktivních vrtů v USA v minulém týdnu o dalších 17 na celkových 583, což představuje největší počet od října roku 2015. Průzkum agentury Bloomberg očekává, že zásoby černého zlata v USA zaznamenaly v minulém týdnu nárůst o 2,5 miliónů barelů. Jednalo by se o pátý nárůst komerčních zásob ropy v USA v řadě. WTI ropa zaznamenala v minulém týdnu mírný nárůst poté, co administrace prezidenta Donalda Trumpa uvalila nové sankce na Írán v reakci na nedávné raketové testy. Od doby, co se OPEC a 11 dalších zemí dohodly na snížení denní produkce ropy o 1,8 miliónu barelů, cena černého zlata osciluje nad úrovní 50 dolarů za barel. Nicméně, zatímco členské státy organizace uvedly v platnost většinu odsouhlasených produkčních omezení a Rusko plánuje omezit vlastní produkci v předstihu před stanoveným termínem, produkce ropy v USA vesele roste. Zdá se, že hranice 55 dolarů za barel z ledna letošního roku by s ohledem na stávající vývoj na trhu s černým zlatem, kdy pozitiva nižší produkce v jedné části světa anuluje vyšší těžba jinde, mohla v současné době představovat bariéru, přes kterou blíže neurčitou dobu vlak nepojede.

Robert Černík, analytik PrimStock