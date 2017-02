Rozbřesk: Řecko opět pod tlakem, dvouletý výnos atakuje 9 %

Řecký dvouletý výnos vyskočil včera na nejvyšší úrovně za posledního půl roku a atakuje hranici 9 %. Důvod? Mezi hlavními mezinárodními věřiteli opět neexistuje shoda na tom, jak dál pomáhat Řecku. To sice udělalo v posledních letech poměrně výrazný krok směrem kupředu a má tento rok potřetí v řadě dosáhnout primárního přebytku rozpočtu. Bohužel to ale nestačí na to, aby všechny dluhy Řecka byly splatné.

Podle stávajícího programu by mělo Řecko dosáhnout do roku 2018 těžko představitelného primárního přebytku 3,5 % HDP. Mezinárodní měnový fond s takovým cílem nesouhlasí a chce po ostatních věřitelích (členských zemích eurozóny), aby Řecku dopřáli úlevu. S tím kategoricky nesouhlasí především Německo, ale i v ostatních členských zemích bude v super-volebním roce těžké “úlevu Řekům” politicky prosadit. Pokud se ale MMF stáhne ze záchranného programu, nechce v něm zůstat ani Německo. Pokud se věřitelé mezi sebou nedohodnou, nebude Řecko v červenci schopné splatit nálož dluhu v objemu okolo 6 miliard euro.

V případě Řecka nejde v tuto chvíli o “nestravitelné” částky nové pomoci. Nejslabší článek eurozóny je na cestě z nejhoršího a v tuto chvíli jde především o to, jak hru dohrát politicky. A v tom může být kámen úrazu. Na dohodu mezi věřiteli je relativně málo času. Pokud se nedohodnou v následujících deseti dnech, budou kvůli volbám v Nizozemí (15. března) pravděpodobně jednání přerušena a po nich již nezbývá moc času do prvního kola francouzských prezidentských voleb (23 .dubna). MMF navíc může s novou Trumpovou administrativou přitvrdit svůj postoj vůči Evropě (USA mají v MMF nejvíce hlasů) a to může hledání společného řešení pro Řecko ještě zkomplikovat.

FOREX

Region

Zlotý včera vůči euru dále posiloval (posílil již v 9. z posledních 10 dní) a dostal se významněji pod hladinu EUR/PLN 4,30, i když odpoledne se k tého hranici (zespoda) vracel. Zlotému se patrně líbí vyhlídky na akceleraci růstu navíc podpořené vyšší inflací a stabilním ratingem. V Česku mezitím byla zveřejněna čísla o prosincovém maloobchodu. Výsledek byl sice slabší, ale na korunu dopad neměl.

Dnes začíná dvoudenní zasedání polské centrální banky, jehož výsledky však budou oznámeny až zítra. Zajímavé tak bude zejména zveřejnění makročísel v ČR (průmysl, obchod stavebnictví) a v Maďarsku (průmysl), vše za prosinec. Kromě toho ČNB oznámí i stav devizových rezerv, rovněž za prosinec. Mnohem zajímavější však budou až data za leden, kdy devizové rezervy podle dílčích ukazatelů výrazně narostly (a patrně překonaly 55 % HDP).



EUR/USD/GBP

Euro včera oslabilo na frontě s dolarem po zprávách o tom, že se věřitelé nejsou schopni dohodnout na další pomoci Řecku. Svojí roli také může sehrávat předvolební kampaň ve Francii, kde se v čele drží Marine Le Penová koketující s myšlenkou opustit eurozónu. Mario Draghi včera ve svém projevu před Evropským parlamentem zůstal také naladěn na holubičí notu a nehledě na poslední slušná čísla zdůrazňoval potřebu další měnové expanze.

Tento týden je na nové zprávy slabší, ale zdá se, že dolar nehledě na “výhrůžky” Donalda Trumpa začíná mít po delší době zase chuť posilovat.