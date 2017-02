Ranní komentář: BNP Paribas s vyšší dividendou

Včerejší obchodování se neslo v nervózním duchu. Americké i evropské akciové indexy mírně ztrácely. Některé společnosti se s napětím nicméně dokázaly poměrně dobře vypořádat. Řeč je kupříkladu o Applu a Facebooku, jejichž akcie svorně mířily vzhůru. Dařilo se i zlatu, které z negativní nálady těží. Jeho cena se vyšplhala na tříměsíční maximum.

Dnes ráno svá kvartální čísla představila francouzská bankovní skupina BNP Paribas. Zisk nedokázal naplnit konsensuální očekávání, když došlo k poklesu zisků ve spotřebitelském segmentu. Ten je pod tlakem nízkých úrokových sazeb. V oblasti příjmů z obchodování na měnových či dluhopisových trzích (FICC segment) došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 23 %.



Management rozhodl o navýšení dividendy na úroveň 2,7 EUR (dividendový výnos zhruba 4,5 %). Až do roku 2020 pak dividendu hodlá navyšovat průměrným meziročním tempem ve výši 9 %. Banka zároveň hodlá osekat své náklady a investovat do digitálního bankovnictví. Příjmy by do roku 2020 měly růst meziročním tempem 2,5 % a banka by měla dle svých plánů dosáhnout ukazatele návratnosti vlastního kapitálu ve výši 10 %.

Z bankovního sektoru stojí za zmínku ještě včerejší zahájení úpisu akcií italské UniCredit. Celkový objem má dosáhnout 13 mld. EUR. Dnes se můžeme těšit na kvartální čísla General Motors či Walt Disney.



Jan Šumbera