Největší pražská městská část má exkluzivní smlouvy na mobily. Za 78 korun měsíčně

Neomezené volání a posílání sms po České republice za 78 korun? Zdá se to jako utopie, ale někteří velcí objednatelé dosáhnou i na takové ceny. Ukazuje to příklad Prahy 4.

Registr smluv vydá občas zajímavé informace. Včera se mezi několika stovkami smluv objevila i ta uzavřená mezi Úřadem městské části Praha 4 a mobilním operátorem Vodafone. Celkově za dvouletou smlouvu zaplatí 1.221.241,60 Kč bez DPH při 371 simkartách (což průměrně vychází na jednu simkartu na 137,15 Kč za měsíc – poznámka redakce).

Účastnické sim-karty jsou rozděleny do dvou skupin – jedna s volnými minutami – tam je zahrnuto 239 čísel a bez volných minut 132 kusů. Radnice za člena skupiny s volnými minutami a neomezenými „esemeskami“ zaplatí 78 korun. Nejvyšší datový tarif s nejméně 20 GB dat pak vyjde na dalších 120 korun.

Podrobnosti nabídky jsou uvedeny v tabulce:

Cenová nabídka platí do konce února 2019 a Vodafone se výslovně zavázal ji dodržet po celou dobu platnosti smlouvy.

Před časem jsme informovali, že radní největší brněnské městské části Brno-střed vyzvali mobilní operátory, aby jim nabídli výhodné tarify také pro obyvatele (viz listopadový text Radní Brna-střed chtějí levnější volání pro občany), předpokládali, že by se k nabídce mohly připojit tisíce občanů. Se svou výzvou však nebyli úspěšní. Nedostali ani jednu nabídku. Iniciátor akce, radní Svatopluk Bartík to označil za monopolní chování operátorů a neustále poukazuje na případy, kdy jednotliví operátoři nabízí ultra výhodné ceny i v případech, kdy se jedná o smlouvy na nízké desítky simkaret.

„To, co běžnému klientovi umí nabídnout Vodafone za 749 Kč (tj. neomez. volání+sms a 1,5 GB dat), to má podle této smlouvy Praha 4 za pětinu. Rozdíl mezi malým klientem a radnicí s 371 simkartami jistě nějaký musí být, nejen kvůli objemu, ale i určité vysoké jistotě, že se z úřadu jen tak nestane neplatič. Přesto mě to svádí k otázce, zda tarif s neomezeným voláním a sms za pár desítek korun není v dlouhodobém horizontu pod náklady. Pokud ano, jde o porušení zákazu dlouhodobého nabízení a prodeje zboží za nepřiměřeně nízké ceny. Hodlám se tomuto nekalosoutěžnímu fenoménu, na který přicházíme díky registru veřejných smluv, v brzké době podívat blíže na zoubek,“ uvedl pro Ekonomický deník Bartík.

Jiří Reichl