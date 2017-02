Summary: Intesa Sanpaolo a bolestivě nízká návratnost kapitálu, Hasbro po výsledcích skokově roste

Italská bankovní skupina sice uveřejnila svoje čísla již v pátek, nicméně se na ně přece jenom zpětně podíváme. Čistý zisk na hladině 776 mil. EUR skončil pod konsensem 873 mil. EUR, z převážné části byl ovlivněn jednorázovými položkami. Pokles čistého příjmu z úroků na 1,75 mld. EUR z 1,93 mld. EUR byl vyvážen 7,5% YoY růstem příjmu z poplatků. Úsporná opatření šla proti stagnujícím příjmům a vytáhla provozní marži o 260 bps na 43,5 %.

Objem poskytnutých úvěrů dosáhl 365 mld. EUR (+4 % YoY), zároveň se podařilo osekat klasifikované úvěry z 39 mld. EUR na 37,8 mld. EUR . Současný poměr klasifikovaných úvěrů k celkovým úvěrům ve výši 10,3 % tak vypovídá o lepší kvalitě aktiv. Kapitálová přiměřenost CET1 zůstala mezikvartálně beze změny na 12,9 %. Navzdory výraznému zlepšení proti 4Q16 se nicméně pořád díváme na bolestivě nízkou návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) na úrovni 1,8 %.(DIP)

Čísla Ryanair za předešlý kvartál byly ve spodní linii výsledovky pro trhy zklamáním. Čistý zisk poklesl o 8 % YoY na 95 mil. EUR proti konsensu 101 mil. EUR. Důvodem jsou jednoznačné nadále padající ceny letenek (v tomto kvartálu to bylo o dalších 17 % YoY), jak se dopravci snaží udržet nebo posílit svůj tržní podíl při vleklé poptávce. To dokazují také čísla objemu přepravy za leden, kdy Ryanair rostl o 17 % a Wizzair o 23 % YoY. Tento negativní efekt byl částečně vyvážen přísnější kontrolou nákladů – unit cost per passenger ex-fuel (náklady na pasažéra po odečtení ceny paliva) se podařilo snížit o 6 % YoY.

Výhled na období FY17 zůstal beze změny a čistý zisk stále míří do intervalu 1,3 – 1,35 mld. EUR (+6 % YoY při střední hodnotě 1,325 mld. EUR). Očekávání trhu se s 1,33 mld. EUR také blíží ke střední hodnotě. Pokles ceny letenek o 15 % YoY je trochu horší, než se čekalo, společnost ale zlepšila svůj odhad úspor - ex-fuel náklady -4 % YoY. Tyto předpoklady se drží chmurných nálad zbytku sektoru – Easyjet pro první půlrok předpokládá pokles tržeb o 7 – 9 % YoY a Wizzair odhaduje posun čistého zisku směrem dolů o 8 % YoY. Tlak na ceny v dalším roku polevovat nebude, například Ryanair předpokládá růst objemu přepravy o 16 % YoY. Dopravcům prozatím hrají do karet ceny ropy, která hranici 60 USD za barel tak brzo (zdá se) nepřekročí. Akcie na oznámení reagují 2,5% poklesem.

Výrobce hraček překonal očekávání trhu až o 28 %, co se týče čistého zisku na akcii. Trh predikoval 8% YoY pokles na 1,28 USD, přičemž v reálu se díváme na 18% YoY růst na 1,64 USD. Dle vyjádření firmy táhly prodeje v segmentech Games a Girls. Jejich 11% a 52% meziroční přírůstek vyhnal tržby na 1,63 mld. USD (+11 % YoY). Pro pohlazení investorské duše oznámil management navýšení dividendy o 11,8 % na 57c. Roční dividenda se tak rovná 2,28 USD, což představuje roční dividendový výnos (dividend yield) 2,4 % při současné ceně 94 USD za akcii. Cena akcií Hasbro skokově nabírá 14 %.