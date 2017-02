Nová antibiotika: Investiční příležitost nebo černá díra na peníze?

Antibiotika. Pro lidi životně důležité léky, které zachraňují život. Jenže lidstvo svým přístupem k nim míří stále rychleji k problému, který nemusí mít rychlé řešení. Přesto, podle některých názorů, hlavně v amerických médiích, skýtá zajímavé investiční příležitosti. Jde totiž o to, že producenti antibiotik budou muset reagovat na rychle sílící globální rezistenci lidí na antibiotika. A do vývoje nových antibiotik stále více míří i státní podpora.

S trochou nadsázky lze říct, že antibiotika jsou jedním z mála léčiv, u kterých bude nutné změnit řadu parametrů, aby byly účinné. Faktem totiž je, jak upozorňuje řada globálních lékařských fór, že pokud bakterie „přijdou na to“, jak být rezistentní vůči antibiotikům, bude pro lidstvo zle. Když k tomu dojde, dříve léčitelné infekce se stanou jednoznačně smrtící. Jenže – vývoj nových antibiotik - je pouze část globální konstantní války proti bakteriím a nejde tak rychle, jak by si jistě nejen farmaceutické společnosti přály. Ten boj má totiž řadu překážek.

V čele komplikací jsou (znovu) peníze. Vývoj nových antibiotik je nesmírně drahý a nenabízí tak rychlé zhodnocení, jako jiné typy léčiv. Jde o návratnost investovaných peněz. Podle amerických médií jsou tyto léky na trh uváděny pouze na krátkou dobu, takže příležitost ke zhodnocení investic na vývoj je menší než u léků s delší trvanlivosti. I proto mají jiné indikace léčiv, než antibiotika, větší oblíbenost u investorů.

Finanční servery si proto všímají toho, že řada velkých farmaceutických společností se kvůli tomu raději soustředí na vývoji léčiv, které mají lepší pravděpodobnost úspěchu a nejlepší příležitosti pro tvorbu příjmů. A na nové antibiotika pak často nemají dostatečné kapacity. Zdá se ale, že i díky změně politiky státních regulátorů, mohou v segmentu vývoje a distribuce nových antibiotik, nastat lepší časy. Jednou z cest, které mají problém pomoci vyřešit, je totiž právě podpora vývoje nových antibiotik státem. Jak to například udělala americká FDA, tedy americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Ten začal podporovat vývoj léčiv, aby se mohly na trh dostat rychleji a levněji. Zvýšila se i patentová ochrana nových antibiotik, a to kvůli generické konkurenci. S jedinýM cílem - zlepšit rentabilitu nových léčiv pro farmaceutické společnosti.



Analytici míní, že zatraktivnění prostředí vývoje antibiotik by mohlo přitáhnout znovu pozornost investorů. Na rozdíl například od léků na rakovinu, antibiotika buď fungují, nebo ne. Klinické studie jsou u nich jednoduché a pacientů, kteří by byli ochotni testovat léčiva, je prý dost. Léky mají snadný způsob podávání a výsledky mohou být viditelné během několika měsíců, namísto let. Sečteno a podtrženo – příběhů, které by mohly oslovit investory, prý nabízí segment výrobců nových antibiotik dost.

(inspirace: BBC, New York Times, Financial Times)