Modely ukazují, že akciový cyklus ještě svého vrcholu nedosáhl

Investoři jsou emotivní lidé a dnes to platí zejména na amerických trzích. Odráží se to v chování indexu Dow Jones Industrial Average i S&P 500: Oba se před několika dny dostaly na nová maxima. Nevím, kdo první řekl, že s trhy hýbou dvě hlavní emoce a jimi jsou chamtivost a strach. Ale vím, že Albert Einstein prohlásil: „Světu vládnou tři síly: Blbost, strach a chamtivost“.

Někteří ekonomové, kterým je podle mého mínění dobré věnovat velkou pozornost, tvrdí, že vláda nového amerického prezidenta nepřinese americké ekonomice mnoho dobrého. Příkladem je Lawrence Summers či Martin Wolf. Je mi jasné, že politické názory těchto lidí se od těch Trumpových hodně liší, ale k nim se přidává například i apolitický John Authers. Je tedy možné, že by investoři nyní byli opravdu výjimečně hloupí, když věří, že rally posledních týdnů je skutečně opodstatněná?



Ekonomické modely nám mohou pomoci vyhnout se vlivu oněch Einsteinových sil a posoudit, jak na tom akciový trh skutečně je. To neznamená, že modely jsou jediným zdrojem moudrosti, ale skutečně nám umožňují vyhnout se určitým behaviorálním chybám. Naše modely skutečně poskytují určitý základ pro optimismus: Riziko recese v americké ekonomice leží nízko a valuace akciového trhu nemusí být tak přehnaně vysoko, jak se někdy tvrdí. Na druhou stranu ale žádný model nemůže odrazit rizika, jako je světová obchodní válka.



Konkrétní čísla ukazují, že americká ekonomika se od podzimu vydala směrem k významnému oživení a tento proces po prezidentských volbách ještě posílil (viz první graf). Druhý obrázek ukazuje vývoj pravděpodobnosti prudké ekonomické expanze (modře) a pravděpodobnosti recese (červeně). Medvědí trh je téměř vždy spojen s recesí a tudíž je povzbuzující, že pravděpodobnost recese se nyní nachází extrémně nízko.

Jak je to s vysokými valuacemi akciového trhu? Jsou nyní na úrovních, které by měly přinést období negativní návratnosti? PE indexu S&P 500 se nyní nalézá na hodnotě 17,4 a to je asi 1,5 směrodatné odchylky nad historickým průměrem. Dlouhodobé Shillerovo PE leží vysoko nad historickým standardem. Řada analytiků včetně Jeremyho Granthama varuje, že po dosažení takových valuací na trh skutečně přichází období podprůměrné návratnosti a podle některých názorů může být reálná návratnost dokonce negativní.



Podobná tvrzení obvykle stojí na předpokladu, že současné vysoké ziskové marže korporátního sektoru klesnou zpět k historickému průměru a to samé se stane s valuacemi. Naše modely ale ukazují, že návraty k průměru nejsou v těchto oblastech zase tak obvyklé a naopak probíhají velmi pomalu. To znamená, že nadměrná valuace by byla eliminována jen pozvolna a podle našich odhadů by reálná návratnost trhu klesla z obvyklých 6,7 % na 5 %. To vše tedy ukazuje, že Dow na 20 000 bodech není podle modelů vrcholem současného akciového cyklu.



Autorem je investor a ekonom Gavyn Davies.



Zdroj: FT