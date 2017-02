Pražská roste popáté v řadě, táhnou jí banky

Pražská burza vstupuje do nového týdne jen velice mírným růstem do 0,2 procenta, a tak si připisuje již pátý růst v řadě. Pokud by se podařilo pražské burze zavřít v zelených číslech, tak by index PX zaznamenal první pětidenní růstovou sérii od září minulého roku.



Západoevropské burzy v úvodu týdne oslabují, když investoři vybírají zisky navzdory pozitivní pátečnímu závěru na Wall Street. Středoevropské burzy se vyvíjejí smíšeně, když polský WIG 20 roste o 0,1 procenta, rakouský ATX stagnuje okolo nuly, zatímco maďarský BUX klesá o 0,4 procenta.



Pražskou burzu drží bankovní tituly, když akcie Erste Bank a Komerční banky rostou zhruba 0,3procentním tempem. Nepatrný růst je možné sledovat i u akcií Moneta, které se poprvé od poloviny listopadu obchodují kolem 87 Kč. Akcie Moneta dnes rostou již popáté v řadě. Evropským bankám se ale v úvodu příliš nedaří, když index Stoxx 600 Banks klesá o 0,2 procenta.



S minimální změnou a při velice nízké volatilitě pokračuje obchodování s akciemi ČEZ, které stagnují těsné blízkosti 430 Kč. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce klesá o 1,4 procenta na 29,6 EUR/MWh.