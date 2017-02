USA: výrazný růst lednové zaměstnanosti

Nejsledovanějším ukazatelem v pátek byla změna zaměstnanosti za celou ekonomiku (mimo zemědělství). Minulou středu vyšla data „jen“ za soukromý sektor a ta naznačila výrazný růst zaměstnanos ti (+246tis ). Data za celou ekonomiku, která jsou daleko volatilnější, dosáhla 227tis . A to je relativně solidní pozitivní překvapení.

Vedle toho se ale nezměnil mzdový růst a míra nezaměstnanosti nepatrně stoupla (nyní na 4,8%). I to se ale dá brát jako pozitivní vývoj, protože se zvýšila o 0,2pb míra participace (z 62,7% na 62,9%). Míra participace se definuje jako zaměstnaní plus nezaměstnaní, to celé děleno populace v dané věkové skupině. Jedním z důvodů, proč se míra participace může zvýšit je ten, že se na trh práce vracejí lidé, kteří předtím hledání místa vzdali. Například proto, že roste poptávka po zaměstnancích a nyní tak vidí větší šanci na trhu práce uspět. Než si ale najdou zaměstnání, tak se stanou obvykle nejprve nezaměstnanými (proto růst míry nezaměstnanosti).

V pátek vyšel ještě nevýrobní ISM (služby). Data ukazují (56,5 bodů) relativně silnou expanzi, ale to vzhledem k silné domácí potávce, nízké míře nezaměstnanosti a kladnému sentimentu není překvapení. Páteční data tak jsou v souladu s naším pohledem, že se v budoucnu mohou rozjet nahoru inflační tlaky, proti nimž FED bude muset zasáhnout.

Jiří Polanský