ČR: Rekordní nákupní prosinec

Patria Online je investiční portál s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

I tentokrát zažívaly žně především internetové obchody, jimž vzrostly tržby reálně o téměř 16 %. Jde o dlouhodobý trend, který jen potvrzuje, že pohodlí, široká nabídka a konkurenční ceny jsou silným motivem pro postupnou změnu spotřebitelských návyků.Z pohledu jednotlivých typů zboží se dá říct, že vyšší zájem panoval především u elektroniky, drogerie a kosmetiky, výrobků pro volný čas a oblečení. Proti trendu tentokrát šly obchody s potravinami. Zde se nekonal v podstatě reálný žádný nárůst, což můžeme dát do souvislosti především s růstem jejich cen, který rozhodně nebyl zanedbatelný. A to přitom potraviny v tomto směru rozhodně ještě „neřekly“ poslední slovo.O něco nižší růst prodejů v obchodech se dá zdůvodnit nejen vyšší inflací , ale i přesunem nákupů v čase. Výrazně více totiž spotřebitelé utratili v obchodech už v listopadu a vedle toho část lidí nepochybně své nákupy přesunula do ledna, aby využili povánoční slevy. Výsledky sice uvidíme už za měsíc, nicméně jaké byly tentokrát slevy při výprodejích, naznačí už lednová inflace , kterou statický úřad zveřejní zítra. Prozatím nic nenapovídá o tom, že by byly jakkoliv výjimečné.A co čekat dále? Předpokládáme, že maloobchod si v dalších měsících udrží solidní tempo růstu okolo 3,5 %. Příjmy domácností letos sice porostou rychleji, ale vyšší bude i inflace , kterou uvidíme především u potravin a nákladů na bydlení . Pro vyšší chuť nakupovat hovoří i vysoká spotřebitelská důvěra a celkově pozitivní vývoj na trhu práce . S rekordními nákupy ovšem vzniká i jeden jev, na který jsme už téměř zapomněli, a sice poptávková inflace . Zjednodušeně, čím silnější bude zájem spotřebitelů nakupovat, tím větší prostor vznikne pro zvyšování cen.