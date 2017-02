EMU: maloobchod zklamal, ceny průmyslových výrobců zrychlují

V prosinci poklesly maloobchodní tržby v eurozóně meziměsíčně o 0,3%, když v listopadu meziměsíční pokles činil 0,6%. Meziroční růst v prosinci dosáhl 1,1%, když v listopadu byl ale 2,5%. Takže relativně výrazné zpomalení. Celkově se ale maloobchodní tržby v eurozóně ve střednědobém horizontu zlepšují (viz graf), když se pomalu zlepšuje situace na trhu práce (průměr za celou EMU) a nahoru jde také sentiment domácností. I přes prosincové zklamání tak vývoj z druhé poloviny loňského roku můžeme brát jako mírně optimistický.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňs kého roku se ekonomická aktivita v eurozóně zlepšila více, než se předtím čekalo. Ačkoliv data HDP za 4q zatím nebyla publikována (vyjdou 14.2.), naznačují to různé předstihové indikátory a další měsíční data. Jedním z indikátorů může být vývoj PPI. V prosinci rostly ceny průmys lových výrobců meziměsíčně o 0,7% a meziročně o 1,6% (v listopadu byl meziroční růst jen 0,1%). A to je hodně. Jednak za tím je ropa, když s e (i) v meziměsíčním zvýšení projevily vyšší ceny ropy a (ii) z meziročního srovnání vypadly negativní příspěvky z loňského roku. Vedle toho se ale, a to je mnohem důležitější, do cen začíná více dostávat vyšší ekonomická aktivita (na ceny tlačí jak vyšší poptávka, tak i mzdový růst). Inflace cen průmyslových výrobců bez energií dosáhla meziročně v prosinci 0,9% (předtím to bylo 0,4%).

Jiří Polanský