Rozbřesk: Bude ČNB bránit i ztrátám koruny?

Z pátečního setkání ČNB s analytiky vyplynulo, že závazek tlumit rozkolísanost koruny po vypnutí intervencí neplatí úplně stejně na obě strany. Někteří centrální bankéři si myslí, že by se přímé intervence na trhu měly po “exitu” použít spíše při tlumení nadměrných zisků koruny. V případě ztrát koruny by bankovní rada mohla spíše využít situace a zvýšit úrokové sazby (tradiční měnově-politický nástroj). Co to znamená pro korunu?

Pokud se díváme na příliv peněz do korun od začátku roku, zdá se zřejmé, že je podle většiny měřítek překoupená - kumulovaný roční příliv investic násobně překonává přebytek běžného účtu (4x - 5x) i přebytek zahraničního obchodu (2x). Pokud bude podobná situace na trzích panovat i na konci intervencí, může rozhodnutí “sázkařů” na koruně jednorázově vybrat zisky vést k tlaku na oslabení koruny. A v takovou chvíli může být důležitý závazek ČNB bránit i eventuálním nadměrným ztrátám. Z posledního zasedání ČNB spíše vyplývá, že ochota tolerovat dočasné ztráty koruny může být vyšší než ochota tolerovat nadměrné zisky. Zatímco ad hoc intervence proti posilující koruně mohou být na trhu cítit okamžitě, čekání na eventuální růst sazeb při ztrátách koruny může chvíli trvat - předcházely by mu pravděpodobně verbální intervence a zvýšení by proběhlo na řádném měnově-politickém zasedání ČNB.

Tento týden bude na globální scéně jinak klidnější. Hned na začátku týdne ale přitáhne pozornost vystoupení šéfa ECB Maria Draghiho před Evropským parlamentem. Bude se muset poprat s dotazy na ukončení politiky kvantitativního uvolňování ve světle posledních relativně silných čísel. Od argumentace ale nečekáme v tuto chvíli nic nového - Draghi podle všeho bude dál poukazovat na slabou jádrovou inflaci a řadu (především politických) rizik. I proto euru těžko přinese jakékoliv pozitivní body...

FOREX

Region

Zřejmě nejzajímavější páteční událostí bylo setkání zástupců ČNB s analytiky. Kromě potvrzení nízké pravděpodobnosti zavedení negativních úrokových sazeb bylo zajímavé především to, že v ČNB nepanuje shoda ohledně případných měnových intervencí ve prospěch koruny (prodej eur z rezerv), pokud by po exitu měla tendence oslabovat (viz úvod). Polský zlotý mezitím dále posiloval a dostal se dokonce pod hladinu EUR/PLN 4,30.

Nadcházející týden je zajímavý i z pohledu regionu. Kromě zveřejnění řady makroekonomických statistik (dnes například české maloobchodní tržby za prosinec) zasedá polská centrální banka a v pátek bude zveřejněna i česká míra inflace za leden. To bude ve světle rozhodování ČNB o ukončení intervencí proti koruně jistě zajímavá událost.



EUR/USD/GBP

Slušný výsledek čísel z amerického trhu práce se dolaru líbil a na chvíli zapomněl na to, že jeho zisky se nově zvolenému americkému prezidentovi vůbec nelíbí. Měnový pár tak sklouzl do blízkosti 1,07 EUR/USD. V tomto týdnu může debata o amerických schodcích obchodu dostat nový rozměr - americké ministerstvo obchodu zveřejní souhrnná čísla za zahraniční obchod v roce 2016 (úterý). Věříme ale, že rozhodující pro dolar nakonec bude politika amerického Fedu, na který nemá Donald Trump okamžitý přímý vliv. Pokud se Fed nakonec rozhodne v tomto roce třikrát zvýšit úrokové sazby (náš hlavní scénář), měl by tak dolar výhledově ze současných úrovní zpevnit.