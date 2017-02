Ranní komentář: shluk kvartálních čísel

Zámořská výsledková sezóna má za sebou bohatý týden. Hlavní pozornost přitáhl technologický sektor. V něm potěšila zejména čísla výrobce iPhonů Apple. Ten se opřel o rekordní prodeje v hned několika segmentech. Solidní sadu výsledků oznámil také Facebook. Těžiště výsledkové sezóny se pozvolna přesouvá do Evropy. Minulý týden čísla představila Deutsche Bank, která zakončila rok ve ztrátě. Na druhou stranu si osekáním řady rizikovějších aktivit vylepšila svou kapitálovou pozici. Odreportoval také Novo Nordisk, u něhož nepříjemně překvapilo třetí zhoršení výhledu za posledního půl roku. Tento týden naváže

kupříkladu francouzská BNP Paribas. V jejich číslech by měl být patrný pozitivní vliv rozpohybovaného dluhopisového a měnového trhu ze závěru roku. Pod ním je tučným písmem podepsána osoba Donalda Trumpa,respektive jeho zvolení do prezidentské funkce.



V návaznosti totiž stouply sázky na rychlejší vzedmutí inflace s příslušným dopadem na zmiňované dluhopisy a měny. Z makroekonomického prostředí nesmíme opomenout páteční statistiky z amerického trhu práce. Zaměstnanost v lednu stoupla o 227 tis. pracovních míst a hravě tak překonala očekávání. Nadšení nicméně tlumí vývoj mezd. Ty se za leden zvedly o pouhého 0,1 %, což je ve srovnání s prosincem zpomalení dynamiky na půlku. Při pohledu na konsensuální odhady šlo o zklamání. Argumentačně tak čísla v souhrnu spíše hrají do karet zastáncům pomalejšího utahování měnové politiky. Březnové zvýšení sazeb se tak zdá být zase o něco méně pravděpodobným.



Jan Šumbera