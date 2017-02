Pondělní obchodní seance 6. 2. 2017

Pondělí 6. 2. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,94 %), S&P500 (+0,73 %) a NASDAQ (+0,54 %).

Evropa: DAX (+0,20 %), CAC40 (+0,65 %), FTSE 100 (+0,67 %).

Čína: Hang Seng (+0,64 %), Shanghai Comp. (+0,54 %), CSI 300 (+0,26 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,31 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Caixin PMI ve službách: 53,1 b., min. 53,4 b.

DE: (08:00) – Průmyslové objednávky m/m +5,2 %, oček. +0,5 %, min. -3,6 %

EUR: (10:30) – Sentix Investorská důvěra

FOMC: (21-22:30) – Patrick T. Harker

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily páteční obchodní seanci značným růstem. Hlavní indexy DJIA a Nasdaq posílily na nová maxima. Dařilo se zejména finančnímu sektoru. Prezident Donald Trump podepsal vládní nařízení o přezkoumání Dodd-Frank zákona z roku 2010 o finančním dohledu, jenž byl přijat v reakci na finanční krizi z let 2007-2009. Jedná se o první krok v plánované politice omezení regulace finančních služeb. K růstu přispěly i pozitivní zprávy ohledně statistik z amerického trhu práce. Dolar oslabují z obavy, že Trumpova vláda dává přednost slabšímu dolaru. Již v lednu dolarový index zaznamenal nejhorší měsíční procentní pokles za 30 let a ve ztrátách pokračoval i tento týden.

Počet aktivních ropných věží v uplynulém týdnu vzrostl z 566 na 583, nárůst tedy o 17 věží. (Baker Hughs)

Dnešní obchodní seance bude na fundamenty chudá a obchodování by mělo probíhat na nízkých objemech. Zajímavé by mohlo být vystoupení člena FOMC Patricka T. Harkera, který se stal volícím členem. Evropské trhy dnes budou otevírat mírně v červených číslech. Výsledky za USA: Hasbro (HAS), Twenty-First Century Fox. (FOX/A).