Co říkají o dalším vývoji na trzích investiční veteráni pamatující inflační sedmdesátá léta

Dluhopisový trh v USA má za sebou 35 let dlouhodobého posilování cen. Současná generace traderů a investorů tak nemá zkušenosti s dvojcifernou inflací, sazbami převyšujícími 6,5 % a několikaletými ztrátami. Nyní se čeká, že inflace i sazby porostou a tudíž se objevují obavy, že konečně přijde i medvědí trh. Ten by mohl přinést ztráty vyšší než ty z roku 1994, kdy se hovořilo o dluhopisovém masakru.



Gary Shilling se v roce 1979 stal hlavním ekonomem banky Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith. Říká, že „tehdy bylo na Wall Street jen asi 20 ekonomů a já jsem tvrdil, že nás čeká dluhopisová rally našeho života“. O tom, že vysoká inflace je věcí minulosti, dokonce napsal knihu, ovšem jeho názory byly natolik kontrariánské, že se téměř neprodávala. I trh se zpočátku postavil proti jeho pozicím, protože sazby ještě načas rostly, ale nakonec začaly výnosy dluhopisů skutečně klesat.



„O tom, že inflace je zpět, se hovořilo od roku 2010 a hovoří se o tom i dnes. Neustále slyším, že dluhopisový trh zkolabuje, ale já jsem stále přesvědčen, že výnosy desetiletých vládních obligací půjdou k 1 % a výnosy třicetiletých obligací ke 2 %. Po volbách sice přišly prodeje a korekce, které spustila víra v investice do infrastruktury a skokové oživení ekonomiky. K tomu ale podle mého názoru nedojde, protože takové investice se připravují dva až tři roky,“ říká Shiling.



Investor Mike Harkins z Levy, Harkins & Co. tvrdí, že v sedmdesátých a osmdesátých letech lidé na trhu ani nevěděli, kdo stojí v čele centrální banky. „Trhy byly naprosto nepřipraveny na to, co má přijít, a když se Volcker rozhodl pro prudké zvýšení sazeb, byly totálně zaskočeny. Dnes jsou centrální bankéři celebrity a všichni víme, kde najít čísla týkající se vývoje peněžní nabídky,“ říká investor.



Rozdíl ale podle Harkinse spočívá i v tom, že v osmdesátých letech mohly ceny dluhopisů hodně oslabit, ovšem investoři měli stále vysoké úrokové výnosy. Dnes je situace jiná a investoři u dluhopisů „podstupují podobné riziko jako u akcií, ale jejich výnosy jsou nulové“. Harkins patří k těm, kteří věří v návrat inflace a důvodem je i Donald Trump, který „nerespektuje nikoho a také žádnou instituci“. Bude se tak snažit ovlivnit Fed, aby jednal v souladu s Trumpovými záměry.



Lacy Hunt byl ekonomem Fedu a pak na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let přešel do Fidelity Bank of Philadelphia. Je přesvědčen, že korekce, která přišla po prezidentských volbách, vytvořila prostor pro následnou rally. Drží tak stále dlouhé pozice na dluhopisech a tvrdí, že současné vysoké zadlužení a klesající návratnost investic povedou k poklesu rychlosti oběhu peněz v ekonomice. Ukazují na to historické zkušenosti a na jejich základě investor nyní „sází proti inflaci“.



Autoři: Sid Verma a Andrea Wong



(Zdroj: Bloomberg)