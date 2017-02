Autobusáci hrozí stávkou, rozhodne,co najdou na výplatní pásce

Ministerstvo práce a sociálních věcí se výtkám řidičů autobusů brání a tvrdí, že odboráři o návrhu věděli. Ale vypadá to, že zvýšení nebude tak razantní, jak bylo řidičům slibováno.

"Dneska to bude v některých firmách nula. V některých firmách to bude pár tisícovek. Já si neumím představit to zklamání těch lidí. Zrovna jako jsem zklamaný teď já, tak je se mnou zklamaných 14 000 řidičů v závazku veřejné dopravy. Ti všichni očekávali peníze. A ne, že zase budou brát to samý, co brali doteď," řekl šéf odborů Jiří Kuchynka.

Řidiči sice poskočí z 3. platové třídy do 5. Ale to je prý vše. "Já nejsem právník. Viděl jsem, že se nám navýšila základní mzda na 98,10 korun, ale netušil jsem, že dopočet těch peněz pro firmy bude takový, že se do něj začnou počítat prémie a osobní ohodnocení," tvrdí předseda odborů Kuchynka.

Podle něj tak půjde jen o kosmetickou úpravu. Řekl to po jednání s Ústeckým krajem, který chce, aby se touto metodikou ministerstva práce dopravci řídili. "Ke stávce by dojít nemuselo, protože je jasný pokyn vyplatit řidičům to, na co mají nárok," tvrdí komunista a náměstek ústeckého hejtmana Jaroslav Komínek.

Naříkají si ale i dopravci a zaměstnavatelé. "My jsme se bohužel všichni ocitli v pasti ministerstva práce, které vydalo stanovisko, které nám všem komplikuje dohodu. Teď ani nevíme, co těm řidičům máme přesně vyplatit," tvrdí Radek Chobot, výkonný ředitel firmy Busline.

Ministerstvo ale tvrdí, že odbory věděly, jak se budou mzdy vypočítávat. "S naším postupem vyjádřil souhlas také předseda odborového svazu dopravy, takže z naší strany je všechno tak, jak bylo dohodnuto. Ta dohoda platí do puntíku," prohlásil mluvčí ministerstva práce Petr Habáň.

Podle Kuchynky ale byly odbory oklamány. A už pomalu připravují stávku. "Všechno je možné. Rozhodne předsednictvo svazu. Až to budeme vidět, až co nám řeknou lidi, tak podle toho budeme jednat. Já nebudu předjímat, jak se to projeví na výplatních páskách. Je předčasné spekulovat o tom, jak se to projeví nebo neprojeví. To uvidíme, teprve, až se to objeví na výplatních páskách zaměstnanců," vyčkává zatím Alfonz Kokoška, místopředseda Odborového svazu dopravy.

Pokud autobusáci nedostanou výplaty ve vyjednané výši, jsou odboráři schopni stávku zorganizovat a vyhlásit do tří dnů.