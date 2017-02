Akciová lavina se dává do pohybu

Za posledních deset let odteklo z akciového trhu velké množství peněz, které se přesunulo do dluhopisových investic. Podle Société Générale, a nejen podle ní, se ovšem tento trend postupně obrazí a velká institucionální portfolia se začínají plnit akciemi na úkor bondů. Podle banky může být v tomto smyslu ve hře 2,3 bilionu dolarů.

Société Générale upozorňuje na to, že ve zmíněné dekádě podíl akcií v portfoliích podílových fondů (s aktivní i pasivní strategií) v Evropě klesl z 90 % na 60 % a v USA rovněž z 90 % na zhruba 70 %. Ve stejné době naopak výrazně nabobtnaly podíl dluhopisové a kreditní složky.

Důvodem odklonu od akcií bylo prostředí stále nižších úrokových sazeb. Ceny dluhopisů společně s klesajícími výnosy rostly a zhodnocovaly investované peníze.

Investoři ale aktuálně přehodnocují své strategie. Výnosy dluhopisů začaly loni na konci roku přesvědčivěji růst, podle analýzy Société Générale je ale jejich vzestup teprve v rané fázi a manažeři velkých portfolií teprve přijdou s velkými změnami. Podle banky by přitom 10% převážení z dluhopisů do akcií znamenalo na globální úrovni přesun 2,3 bilionu USD.

Podobně uvažují analytici i v jiných bankách, například v Bank of America Merrill Lynch. Goldman Sachs naopak v průběhu ledna připomněla, že přesuny ve velkých portfoliích podléhají řadě pravidel, z nichž nejpodstatnější je to, že velké množství fondů musí povinně alokovat určitý podíl peněz do bondů. S akciovou rally poháněnou penězi institucionálních investorů to tak podle "Goldmanů" nebude tak žhavé.