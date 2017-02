Trump se zřejmě opře do zákona, který finanční sektor nenávidí

V protiregulační ofenzivě amerického prezidenta Donalda Trumpa se schyluje k dalšímu výstřelu. Do hledáčku se prý dostal zákon o reformě finančního odvětví, který má bránit opakování krize z roku 2008. Rozsáhlá regulace vznikla za Trumpova předchůdce Baracka Obamy. Finančnímu sektoru není moc po chuti.

Cílem takzvaného Doddova-Frankova zákona je zabránit tomu, aby se opakovala podobná situace, jako byl pád obří americké banky Lehman Brothers z roku 2008 a splasknutí bubliny na realitním trhu, které způsobilo největší světové ekonomice vážné trhliny. Následkem zákona, pojmenovaného po svých nejvýznamnějších podporovatelích v americkém Kongresu, vznikla řada vládních agentur, které mají sledovat praktiky bankovních, potažmo finančních institucí a dohlížet na ty, které nejsou zcela bez poskvrnky. Zrodil se tak úřad pro dohled nad ratingovými agenturami jako Fitch nebo Moody´s, o kterých kritici tvrdili, že se na krizi podílely. Zvýšil se také monitoring státu v obchodování se složitými finančními instrumenty, jako jsou deriváty. Ty nejrizikovější z nich, jako jsou swapy úvěrového selhání (CDS), mají regulovat komise jako SEC nebo CFTC. Zákon mimo jné přiznává právo na finanční odměnu těm, kdo na porušení regulí upozorní.

Rozsáhlý regulatorní systém, který byl zaveden v roce 2010 a čítá zhruba 2 300 stran, nyní Trump nařídí zevrubně přezkoumat, říká podle agentury Bloomberg nejmenovaný úředník z Bílého domu.

Další v hledáčku: "Fiduciary rule"

Nenávist finančního sektoru vyvolává i další regulace z éry Baracka Obamy, totiž požadavek, aby finanční poradci a makléři, kteří radí s důchodovými plány, pracovali v nejlepším zájmu svých svěřenců a kladli jejich zájmy nad svoje vlastní. Toto takzvané svěřenecké pravidlo "fiduciary rule", na kterém pracovalo ministerstvo práce, je novější. Dokončeno bylo loni na jaře, účinné je od června, ale zavádět se má teprve od letošního 10. dubna.

Trumpův úředník nyní říká, že regule je „úplně vedle“. Prezident prý ministerstvu práce nařídí, aby ji přehodnotil a její uvedení do praxe odložil.

Podle kritiků by svěřenecké pravidlo obrátil sektor poradenství s důchodovými plány vzhůru nohama. Trumpova administrativa by ale úplným zrušením sporného pravidla mohla narazit. Sektor investičního poradenství utratil během příprav na něj spoustu peněz. Bílý dům by tudíž mohl čelit žalobám. Určitě se ale bude potýkat s ostrou kritikou opozičních demokratů. Podle nich se americký prezident chystá rozbourat reformu, která měla chránit běžného investora i globální finanční systém. Je tedy nutné sledovat, co v Trumpově memorandu doopravdy bude.

Avizované kroky by byly zatím nejdůraznějším výpadem novopečeného amerického prezidenta ve slibované ofenzivě proti regulacím v sektoru finančních služeb, napsal Bloomberg.

Nejnovější opatření mají sloužit k tomu, aby předestřely postoj nové administrativy k finančním trhům, tvrdí nejmenovaný úředník. Důraz se zde klade na zmírnění regulatorní zátěže, což Trump sliboval už v předvolební kampani a opakoval na setkáních s manažerskými špičkami velkých amerických firem bezprostředně po nástupu do úřadu. Dalším bodem je umožnění dalších investičních možností, uvádí také úředník.

Banky rostou

Akcie bank obchodovanýchv Londýně dnes z nadějí na „regulaci regulace“ z části žily. Bankovní sektor v rámci indexu FTSE 100 rostl o 1,6 procenta. Barclays přidala 3,4 procenta. Index evropských bank SX7E byl vyšší o 1,13 procenta.

Zdroje: BBG, MarketWatch