Summary:Vise nejrychleji rostly příjmy z plateb provedených v zahraničí a Amgen vyvážil slabší výhledy závěry testů nového léku Repatha

USA

Amazon.com (DIP)



Internetový prodejce vygeneroval za minulé čtvrtletí tržby ve výši 43,7 mld. USD, což značí solidní 22% meziroční nárůst. Pořád to ale nestačilo na tržní očekávání nastavená o téměř 1 mld. USD výš. Širší než očekávaná provozní marže (2,9 % proti 2,5 %) pomohla spodní linii výsledovky, kde se čistý zisk na akcii s 2,7 USD (+50 %) již držel tržních predikcí.



Problémem je nadále divize International (jádrový byznys vyjma Sev. Ameriky), jejíž provozní zisk poklesl meziročně o 350 % na -500 mil. USD a to navzdory 18% YoY růstu tržeb. Samotná Severní Amerika ale posílila o 28 % YoY na 800 mil. USD při 22% růstu tržeb. Nesmíme zapomenout na divizi Amazon Web Services, jež se snaží vydobýt si svoje místo na rostoucím trhu cloudových služeb. Její tržby narostly meziročně o 47 % a provozní zisk dokonce o 60 % na 0,9 mld. USD. Při srovnání s konkurencí je to skvělý výsledek – tržby IBM z cloudu rostly o 33 %, v případě SAPu o 30 % a jen o 8 % u Microsoft. Do pozornosti dáváme ještě podskupinu Media, kam patří Prime Video (internetová televize a konkurence Netflix) nebo Music Unlimited (konkurence Spotify) a další. Tržby těchto služeb narostly meziročně o 7 % v Sev. Americe na 4,2 mld. USD a o 3 % (7% ex-FX) mezinárodně na 3,4 mld. USD.



Amazon v tomto kvartálu přinesl na trh slušné množství inovativních produktů, není tedy od věci si je připomenout. V americkém Seattlu otevřel první bezpokladní prodejnu Amazon Go, jež využívá technologie podobné autopilotům v automobilech. Amazon Prime (prémiový účet) otevřel svoje dveře Číně a Prime Video se stalo dostupným pro zákazníky v Indii a v současnosti tak pokrývá více než 200 zemí. Music Unlimited je nyní k dispozici za 7,99 € (Spotify 5,99 €) i v Německu, Rakousku a Velké Británii. Alexa – inteligentní domácí asistent (řekněme Siri pro domácnost) – zažívá velký úspěch a během nákupní sezony to byl nejprodávanější produkt na Amazon.com. Propojení s tablety Fire a televizemi Fire TV navíc pomáhá prodejům také těchto produktů. Zájem o Alexa projevili také výrobci aut, ledniček a telefonů.



Volný cashflow vyrostl meziročně o 13 % na 9,7 mld. USD a kapitálové výdaje o 50 % na 2 mld. USD. Výhled tržeb do dalšího kvartálu je 33,25 mld. USD – 35,75 mld. USD, což je pro trhy zklamáním, jelikož mířily k 36 mld. USD. Po abstrahování od měnových vlivů, které by měly mít váhu ve výši cca 700 mil. USD, se dostáváme do přibližného intervalu 34,1 – 36,4 mld. USD. Provoznímu zisku dává management s rozmezím 250 – 900 mil. USD široký prostor. Zrak trhu se v tomto případě upíral k 1,34 mld. USD. Od Amazon mají dnes investoři veliké očekávání, jež ve výhledech nebyly naplněny a akcie tak před otevřením trhu klesají o 4 %.

Amgen



Americká biofarmaceutická společnost vygenerovala 6 mld. USD tržeb (+8% YoY) při tržních predikcích 5,8 mld. USD. Čistý zisk na akcii (non-GAAP) se vyšplhal vzhůru o 11 % na 2,9 USD – o 10c víc než předpokládaly trhy. Provozní marže narostla o 12 p.b. na 48,3 %. Léčivo Enbrel, užívané pro léčbu autoimunitních onemocnění, připsalo k tržbám 14 % YoY na hladinu 1,4 mld. USD díky vyšším cenám. Silnější konkurence ale vedla ke zvýšení zásob, což bude mít negativní efekt v kvartálu 1Q17. Neulasta (užívaná pacienty podstupujícími chemoterapii) snížila tržby o 3,5 % YoY na 1,2 mld. USD, jelikož objednávky od velkých odběratelů byly odbaveny již v předešlém kvartálu. Dobré růsty vykázal Kyprolis (léčba rakoviny) a Prolia (řídnutí kostí). Jejich tržby rostly o 24 % (na 150 mil. USD) a 22 % (na 380 mil. USD) na zvětšujících se tržních podílech.



Výhled na rok 2017 udává interval tržeb 22,3 – 23,1 mld. USD (při střední hodnotě v linii s předešlým rokem), čistý zisk na akcii non-GAAP 11,8 – 12,6 USD (+13,5 % při střední hodnotě) a kapitálové výdaje 700 mil. USD. Tržní predikce udávají 23,4 mld. USD v tržbách a 12,47 USD čistého zisku na akcii.



Slabší výhled více než vyvážily závěry testů nového léku Repatha (studie FOURIER). Jeho účinky při léčbě kardiovaskulárních chorob nebyly prozatím zveřejněny (informační embargo), nicméně dle předběžných zpráv se podařilo dosáhnout stanovených cílů. Definitivně by měly být oznámeny 17. března a pojišťovny se dle nich budou rozhodovat, zda budou Repathu proplácet. Doteď totiž nebyl prokázán pozitivní efekt na snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a prodeje Repatha byly minimální (60 mil. USD v předešlém kvartálu). Akcie Amgen dnes rostou o 4 %.



Visa



Poskytovatel kartových služeb hospodařil s čistým ziskem na akcii ve výši 0,86 USD (+25 % YoY) proti tržnímu očekávaní stanovenému na 0,78 USD. Čisté tržby (tržby po odečtení pobídek pro klienty) narostly meziročně o 25 % na 4,5 mld. USD, tažené všemi segmenty. Díky pomalu rostoucím nákladům došlo k rozšíření provozní marže o 200 bps na 69,5 %. V porovnání s konkurencí se díváme na úctyhodný výsledek: Mestercard tržby +9,5 % YoY a čistý zisk na akcii +8 %, American Express tržby – 4 % YoY a čistý zisk na akcii -26 % YoY.



Trochu víc detailu k jednotlivým segmentům. Nejrychleji rostly příjmy z plateb provedených v zahraničí a to navzdory měnovým výkyvům. Ty připsaly až 45 % YoY na 1,5 mld. USD na vyšším objemu vypořádaných plateb, který USA narostl na 800 mld. USD (+13 % YoY) s převážnou části na kreditních kartách. Zahraničí přidalo k objemu až 69 % YoY na 1 bil. USD s debetními kartami rostoucími až o 230 % YoY na 400 mld. USD. Globální objem vypořádaných plateb tak dosáhl 1,8 bil. USD (+38 % YoY) s převahou kreditních karet na 1 bil. USD.



Výhled do dalšího roku počítá s 16% - 18% růstem tržeb těžícím z nových obchodních partnerů v USA (USAA a Costco) a ze synergií plynoucích z Visa Europe. Nová evropská regulace snižující poplatky pro Evropany v členských zemích EU by mohla přispět k dalšímu růstu vypořádaných plateb v tomto regionu. Čistý zisk na akcii by měl mířit vzhůru přibližně 15% tempem s 2,5% a 3% negativním dopadem měnových výkyvů. Akcie Visa dnes skokově nabírají 5 %.