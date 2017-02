Trump je vlastně vzorný politik - poctivě plní co sliboval

Mnozí z nás s odporem sledují, jak nový americký prezident tlačí na firmy, aby svou výrobu nepřenášely z USA jinam, jak ruší dohodnuté smlouvy v oblasti volnějšího mezinárodního obchodu, jak brání imigraci (a tedy mimo jiné svobodnému proudění pracovní síly).

Jiná věc je, že Trump těmito svými kroky sice posiluje Američany jako zaměstnance, ale zároveň poškozuje Američany jako spotřebitele. Pokud je totiž pro firmy levnější určité zboží vyrobit třeba v Mexiku a teprve pak ho dovézt do obchodů v USA, pak nová „prezidentská povinnost“ vyrábět v USA znamená jasný tlak na zdražení tohoto zboží. (Podobné dilema, ale v opačném gardu, známe i z české hroudy: mnozí volají po co nejsilnější koruně, aniž by si přiznali, že pokud koruna zesílí nad rovnováhu, posílí to Čechy spotřebitele, ale podrazí to nohy Čechům zaměstnancům.)



Michal Skořepa