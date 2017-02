Evropská ekonomika se probírá a naše politika je správná, raduje se ECB

První letošní ekonomický bulletin Evropské centrální banky je plný optimismu – inflace rostla (pomalu ale) směrem ke kýženému dvouprocentnímu cíli, ekonomika na starém kontinentu vykazuje známky lepšící se situace. A co víc, růst zdá se čím dál víc táhne domácí poptávka. Oživení by tak mohlo být trvalejší a stabilnější než to, které jsme zažili v době po finanční krizi v roce 2013.

Od posledního zasedání Rady guvernérů na začátku prosince mírně poklesly výnosy státních dluhopisů, směrem nahoru se naopak pohnuly ceny akcií tamních nefinančních podniků. Euro je víceméně stabilní. To jsou další důkazy posilování evropských ekonomik. ECB navíc zůstává pozitivně naladěná i do budoucna a její experti věří v další posilování a utvrzování růstu. Pořád přitom ale platí, že instituce bude nakupovat dluhopisy minimálně do konce letošního roku (a od dubna sníží investovanou měsíční částku o čtvrtinu).

Podle Eurostatu byla v zemích platících společnou evropskou měnu inflace (HICP – tedy Harmonized Index of Consumer Prices) 1,1 %. V listopadu úřad naměřil jen 0,6 %. Většinu tohoto nárůstu ale obstaral růst cen energií. ECB ale očekává, že následně porostou i další ceny v ekonomice.

Solidní růst ekonomik eurozóny je dobrý signál i pro země ve středu Evropy, které většinu svého vývozu prodávají právě v ní. Kromě cen ropy, které mají v poslední době na inflaci zásadní vliv, bude ale klíčové i to, jak si země poradí s nadcházejícími volbami v několika důležitých zemích. Hlavně volby ve Francii nabírají poslední dobou zajímavé obrátky a nový člověk v čele vlády by mohl zásadně ovlivnit další směřování země.

Sama německá kancléřka Merkelová se příští týden setká s prezidentem ECB Mariem Draghim, aby situaci v Eurozóně probrali. V Německu totiž sílí kritika expanzivní monetární politiky a rostou obavy ze vzniku bublin na trzích a návratu k vyšší inflaci. Nutno podotknout, že takové obavy se zatím neopírají o ekonomická fakta. Inflace je v Německu přibližně na průměru eurozóny zhruba kolem 1,5 %, výrazně se nezvyšuje ani zadlužení podniků a domácností.

-Vanda Kofroňová-