IEA: Růst ropy k 65 USD je velmi ambiciózní očekávání

Podle analytiků IEA není příliš reálné očekávat, že by ropa díky krokům OPECu mohla v krátkodobém výhledu růst směrem k 65 USD za barel. Podle nich je takový výhled mírně řečeno "poměrně ambiciózní" a jeho naplnění problematické.OPEC samozřejmě činil své kroky s cílem podpořit cenový vývoj na trhu, ale spíše chtěl zabránit možnému poklesu, který by byl výrazně negativní pro ekonomiky jeho členů. Výraznějšímu růstu bude bránit případný růst investic , který by byl tažen především americkými břidlicovými těžaři.Podle listopadové dohody by OPEC měl snížit svou produkci o 1,2 miliónu barelů denně a další producenti mimo kartel by měli přispět dalšími 600 000 barelů.Trh nyní očekává, že v lednu bude OPEC plnit dohodu z cca 82% respektive 958 000 barelů.