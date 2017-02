Evropské indexy rostou, Continental po vylepšeném doporučení +4 %

Evropské akciové trhy zahájily poslední seanci týdne v kladném teritoriu, když aktuálně posilují přibližně o půl procenta. Pozornost investorů dnes bude upřena v první řadě na makrodata, přičemž v Evropě to budou maloobchodní tržby a ve Spojených státech pak především čísla z trhu práce. Mírně dolů naopak směřuje euro, které odepisuje 0,1 % na hladinu 1,074 EUR/USD.



Vylepšené doporučení podporuje německý Continental, jehož akcie posilují o 3,6 % poté, co analytici Goldman Sachs nově radí akcie kupovat a cílovou cenu stanovili na 219 EUR. Díky tomu se daří i dalším výrobcům pneumatik, přičemž Michelin roste o 2,7 % a Nokian o 2,8 %.



Spolu s poklesem cen komodit ztrácí celý sektor základních materiálů, když odepisuje rovná dvě procenta. Glencore oslabuje o 3,4 %, Rio Tinto o 3 % a například Antofagasta nebo Anglo American o 2,7 %. Výrobce hodinek Swatch ztrácí 2,8 % poté, co Natixis snížila své doporučení a cílovou cenu na 267 CHF. Výsledky pak poznamenaly Metro, kde se negativně projevila vyšší konkurence v Rusku a díky tomu poklesl zisk. Akcie se pohybují 2,9 % pod včerejším závěrem.



Celoevropský Euro Stoxx 50 přidává 0,6 %, britský FTSE 100 0,5 %, francouzský CAC 40 0,7 % a německý DAX 0,2 %.