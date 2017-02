Snapchat půjde na burzu, chce vybrat 3 miliardy

Společnost Snap, vlastnící populární mobilní aplikaci Snapchat, oznámila americkému regulátorovi Securities and Exchange Commission (SEC), že hodlá provést první veřejnou nabídku akcií. Vybrat chce až 3 miliardy dolarů.



Aplikace umožňuje uživatelům sdílet videa a fotografie, přičemž sdílený obsah se po pár sekundách smaže. Akcie, které společnost hodlá emitovat, nemají mít podle deníku Financial Times žádná hlasovací práva. Rozhodovací pravomoci tak zůstanou u dvou zakladatelů, Evana Spiegela a Bobbyho Murphyho. Také si dohromady chtějí ponechat podíl ve společnosti o velikosti zhruba 11 miliard dolarů.



Odhady hodnoty společnosti se pohybují mezi 20 a 25 miliardami dolarů, přestože společnost zatím nezaznamenala žádný rok s čistým ziskem. Minulý rok firma ztratila 515 miliónů dolarů, zejména kdůli nákladnému vývoji a marketingu, tedy o něco více, než rok předtím. Přitom se však příjmy společnosti zlepšují – minulý rok její rostly o 600 procent.



Většinu zisků tvoří příjmy z reklamy, přičemž uživatelům aplikace je převážně mezi 13 a 24 lety. Jsou tedy skupinou, která představuje slibný potenciál.



I tak mají analytici obavy, zda akcie Snapchatu nepotká například osud Twitteru. Konkrétněji se strachují, že vedení společnosti nenajde způsob, jak využít slušné základny věrných uživatelů ke zvyšování zisků.



Hrozbu představuje i konkurence – Instagram, aplikace vlastněná Facebookem, začala kopírovat některé funkce Snapchatu. Před třemi lety právě šéf Facebooku Mark Zuckerbeg nabídl zakladatelům Snapchatu za aplikaci 3 miliardy dolarů, což tehdy odmítli.



S IPO mají radit investiční banky Morgan Stanley a Goldman Sachs. Akcie by měly být emitovány na burze v New Yorku.