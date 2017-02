Je Trump skutečně nevypočitatelný? Zde jsou jeho sliby

Tvrdí o něm, že je nevypočitatelný, a že nikdo neví, co ho napadne zítra. Například Trumpův výnos, jímž zakázal vstup do Spojených států občanům ze sedmi převážně muslimských zemí, vyvolal ostré reakce. Přitom nový prezident jen dělá to, co řekl, že dělat bude.

Trumpovy kroky neměly nikoho překvapovat, když jednoduše plní předvolební sliby. Ty navíc specifikoval v přehledném dokumentu, který nazval „kontrakt s americkým voličem“. Tam celkem detailně popisuje kroky, které hodlá učinit v průběhu prvních sto dnů své vlády. V našem anotovaném přehledu Vám jsem označily kroky, které už učinil.



Vzhledem k tomu, že některé z těch nejkontroverznějších plánů – například zákaz vstupu občanů sedmi zemí do USA – Trump už splnil, je jen málo pochyb o tom, že splní i ty méně kontroverzní. Za podotknutí však stojí, že ne všechny Trumpovy exekutivní příkazy mají stejnou váhu, a že některé jsou podmíněny například změnami v rozpočtu, které můžou schválit pouze zákonodárci (i když republikánská většina v Kongresu by schválení měla nahrát).



Některé kroky zase jsou předmětem soudního přezkoumání, například zmíněný zákaz vstupu občanů sedmi zemí do USA. Pravdou však zůstává, že Trump zatím dělá ze své pozice maximum pro to, aby své sliby dodržel. V „kontraktu s voliči“ je rozdělil do tří skupin:



Korupce a zájmové skupiny ve Washingtonu, D.C.

1. Upravení ústavy, aby počet funkčních období členů Kongresu byl limitován (bude vyžadovat souhlas Kongresu)

2. Přerušení náboru zaměstnanců státní správy, s výjimkou resortu obrany, bezpečnosti a zdravotnictví – SPLNĚNO (více ZDE)

3. Každá nová regulace má nahradit dvě stávající – SPLNĚNO (krok vítaný zejména soukromým sektorem, i když teprve praxe ukáže, nakolik se osvědčí)

4. Pětiletý zákaz pro bývalé zaměstnance Bílého domu a Kongresu po opuštění státní služby lobbovat

5. Zákaz lobbingu bývalých zaměstnanců Bílého domu pro cizí vlády

6. Zákaz toho, aby zahraniční lobbisté přispívali na americké volební kampaně



Sedm kroků k ochraně amerických pracovníků

1. Oznámím úmysl znovu vyjednat dohodu NAFTA nebo se z ní stáhnout – SPLNĚNO (pouze verbálně, nikoliv výnosem)

2. Oznámím odchod z obchodní dohody TPP – SPLNĚNO (i když dohoda tak jako tak nebyla ratifikována Kongresem)

3. Přikáži ministrovi obchodu označit Čínu jako manipulátora s měnou (Toto bude problematické dokázat, neboť Čína už pár let intervenuje spíše k posílení renminbi, než naopak. Více ZDE)

4. Přikáži ministrovi obchodu a zmocněnci pro obchod identifikovat všechny nekalé obchodní praktiky, které poškozují americké pracovníky, a přikáži jim, aby použily všechny nástroje amerického a mezinárodního práva k tomu, aby jim učinili přítrž

5. Prolomím limity těžby ropy, plynu a uhlí

6. Umožním výstavbu infrastruktury, například ropovodu Keystone – SPLNĚNO (více ZDE)

7. Zruším platby environmentálních programů OSN, místo toho peníze využiji na vylepšení vodní a environmentální infrastruktury USA

Pět kroků k obnovení bezpečnosti a vlády práva a ústavy

1. Zrušení všech protiústavních exekutivních příkazů vydaných prezidentem Obamou

2. Začnu s procesem náhrady soudce Nejvyššího soudu Scalii – SPLNĚNO (Nominován byl konzervativní soudce Neil Gorsuch. Více ZDE)

3. Zruším federální příspěvky městům, která skrývají uprchlíky – SPLNĚNO (podepsáno společně s výnosem o výstavbě zdi na hranici s Mexikem)

4. Začnu s odsunem více než dvou miliónů nelegálních imigrantů a zruším víza zemím, které je odmítnou vzít zpět

5. Přeruším imigraci z regionů, odkud nám hrozí terorismus – SPLNĚNO (i když záleží na tom, co si o sedmi zemích na seznamu myslí jaký čtenář, více ZDE)

Jak je vidět, Trump toho má v příštích týdnech ještě hodně před sebou, zejména protlačení nové legislativy proti lobbyingu, ale i kroky namířené proti Číně, které by mohl provést bez souhlasu Kongresu. Zatímco všechny dosavadní výnosy se věnovaly zejména domácí politice a bezpečnosti a rušení obchodních dohod, právě v případě protičínských výnosů bude zajímavé sledovat, jak se asijská velmoc tváří v tvář Trumpově administrativě zachová.