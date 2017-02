Írán odmítá Trumpovo hartusení. Jaderná dohoda je v ohrožení ?

Írán včera provedl nový test balistické rakety a vysloužil si v této souvislosti poměrně ostré poznámky nového amerického prezidenta. Írán se proti tomu ohradil a odsoudil Trumpův extremismus s tím, že další testování balistických raket bude i nadále pokračovat.



Napětí mezi oběma zeměmi roste již od překvapivého zvolení republikánského kandidáta na post US prezidenta loni v listopadu. Situace se přiostřila poté, co Trumpova administrativa pozastavila možnost vycestování do USA ze 7 zemí převážně Středního východu včetně Íránu.



Čelní íránští představitelé se k novému americkému prezidentu kriticky vyjadřují v tom smyslu, že je zjevné, že Trumpovi chybí dostatečné zkušenosti pro takový úřad.



Růst napětí mezi oběma zeměmi zvyšuje riziko ukončení vzájemné jaderné dohody dojednané Trumpovým předchůdcem.

