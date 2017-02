Rusnok (ČNB): Pravděpodobnost záporných sazeb se “výrazně snížila”

První měnově politické zasedání bankovní rady ČNB v letošním roce a zároveň poslední ve stávajícím složení nepřineslo žádné překvapení. Kurzový režim zůstává i nadále v platnosti, tvrdý (ne dříve než ve druhém čtvrtletí) ani měkký (zhruba v polovině roku) závazek se nemění, a tak jediné, co ČNB aktuálně změnila, je její prognóza. Ta listopadová se totiž brzy ukázala jako velmi pesimistická – alespoň pokud jde o vývoj inflace, a tak se stalo, že inflačního cíle centrální banka dosáhla o půl roku dříve, než sama ještě v listopadu předpokládala.

Nová prognóza už bere v úvahu aktuální vývoj inflace a počítá s tím, že inflace zůstane nad cílem, nicméně prognóza předpokládá, že k naplnění předpokladů pro uvolnění kurzu dojde až „počínaje zhruba polovinou roku 2017“. Bankovní rada nadále čeká odchod z intervencí v polovině roku 2017 - my vzhledem k vyšší inflační prognóze počítáme s možným ukončením intervencí již v průběhu druhého kvartálu.

ČNB uvádí, že prognóza zatím nepočítá s možností „překoupenosti trhu“. Ta se přitom podle našich odhadů pomalu stává realitou. Od začátku roku se díky této politice zvýšila likvidita v bankovním sektoru o dalších cca 400 mld. korun na aktuálních téměř 1,8 bilionů. Přiznal to i v navazujícím rozhovoru pro Patria.cz guvernér “Pravděpodobnost výkyvů i směrem k oslabení koruny po uvolnění závazku se podle nás zvyšuje a samozřejmě budeme připraveni trh korigovat”. My věříme, že čím více bude muset ČNB intervenovat před exitem, tím méně se bude nejspíše muset snažit po něm.

Guvernér také věnoval speciální pozornost devizovým rezervám. Zdůraznil, že nesouhlasí s odcházejícím centrálním bankéřem Pavlem Řežábkem a podle jeho slov další kumulace devizových rezerv není pro centrální banku problematická - jejich růst je vedlejším produktem měnové politiky. Přiznal pouze, že budou muset v ĆNB vymyslet “novou strategii”, jak s nimi zacházet. A pokud jde o záporné úrokové sazby, s nimiž rada minule „strašila“, nepovažujeme jejich zavedení za příliš pravděpodobné. Guvernér v následném rozhovoru po zasedání řekl, že záporné úroky nebyly vůbec diskutovány a zdůraznil, že “pravděpodobnost jejich použití se výrazně snížila”.

FOREX

Region



Na včerejším zasedání ČNB trhy dostaly v zásadě to, co bylo očekáváno. Dalšímu přílivu peněz do korun může teoreticky pomoci relativně vysoká nová inflační prognóza i zmínky o tom, že “pravděpodobnost zavedení záporných sazeb výrazně poklesla”. Na druhé stranu ale guvernér Rusnok zdůraznil, že kumulace devizových rezerv není pro centrální bankéře problematická (byť podle nás překročily 57% HDP tento odkaz). My nadále počítáme s pokračujícím přílivem peněz do korun, který může sílit před březnovým zasedáním ČNB. Ukončení intervencí dále vidíme jako nejpravděpodobnější v druhém kvartále 2017 (viz úvodník).



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru včera ještě vstřebával holubičí výstupy ze zasedání Fedu, takže nakonec vystoupal až k úrovni 1,083. Nicméně vzhledem k tomu, že týdenní žádosti o podporu v USA dále poklesly tak se pozornost přesunula k dnešním lednovým statistikám z amerického trhu práce a dolar již dále neoslaboval. Data z trhu práce mohou být velmi silná, byť v odhadech mohou udělat paseku revize minulých dat (po ADP očekáváme přírůstek nových míst nad 200 tisíc – viz náš nowcast).

Slušný by měl být také růst mezd, takže eurodolar by se mohl odpoledne tlačit dolů a to s ohledem na roztahující se úrokový diferenciál. Zajímavé pak bude jak na payrolls bude reagovat Evans z Fedu, který má po zveřejnění vystoupit.