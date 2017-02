ČNB je opatrná s výhledem dalšího vývoje měnové politiky, inflace musí být nad cílem

Čtvrteční zasedání bankovní rady České národní banky bylo bez překvapení. Úrokové sazby zůstaly beze změny na faktické nule (0,05%) a ČNB ani nezměnila termín ukončení intervencí, které neskončí dříve než v 2Q 2017. V nové makroekonomické prognóze ČNB zvýšila výhled inflace, která by se následující dva roky měla držet v pásmu 2-3 %, růst HDP by měl být do 3%. I přes pozitivní ekonomický výhled zůstává ČNB opatrná k dalšímu směřování měnové politiky. Konec intervencí bankovní rada vidí okolo poloviny roku 2017 (dosud to byl v polovině). Guvernér Rusnok naznačil, že budou chtít nejen inflaci na 2 %, ale spíše výrazné přestřelování inflace nad 2 %. Navíc důležitá bude nejen výše inflace, ale i její struktura.

Důležité tak budou výsledky lednové inflace (zveřejněné 10. února) a jejich interpretace z ČNB. Nadále očekáváme, že ČNB současný režim (nulové sazby, intervence 27 CZK/EUR) ponechá nejen do dubna, ale řada faktorů naznačuje, že může dojít k prodloužení režimu hluboko do druhé poloviny roku. Růst sazeb v letošním roce vůbec nečekáme. Devizový a peněžní trh přešel zasedání ČNB bez reakce.