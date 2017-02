Čínská centrální banka nečekaně zvýšila sazby

Čínská centrální banka dnes překvapila finanční trhy zvýšením krátkodobých úrokových sazeb, týdenní sazbu pro finanční operace na volném trhu zvedla o 0,10 bodu na 2,35 procenta. Nárůst je to sice mírný, podle analytiků ale potvrzuje předpoklad, že čínské úřady hodlají omezit odliv kapitálu a zmírnit rizika ve finančním sektoru. Vyšší úroky by měly vést firmy ke snižování dluhů a odrazovat od spekulativních investic.



Obdobně centrální banka zvýšila i další úroky. Dvoutýdenní sazba vzrostla o 0,10 procentního bodu na 2,50 procenta, čtyřtýdenní sazba pak o 0,10 bodu na 2,65 procenta.



Analytici předpokládají, že se zvyšováním základních úrokových sazeb zatím banka spěchat nebude. Klíčová jednoletá zápůjční sazba je teď na 4,35 procenta, kam ji banka snížila v říjnu 2015.



"Hospodářské oživení v Číně zůstává nejisté a hospodářská situace ve světě je nestabilní. Zvýšení sazeb pro operace na volném trhu je tedy vhodnější než zvýšení základních sazeb," uvedl analytik Li Chuej-jung ze společnosti Shenwan Hongyuan Securities. "Je to flexibilní opatření, které lze snadno zvrátit, pokud čínská ekonomika opět vykáže známky slabého vývoje," dodal.



Meziroční tempo růstu čínské ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zrychlilo na 6,8 procenta z 6,7 v předchozích třech měsících. Za celý loňský rok druhá největší ekonomika světa vzrostla o 6,7 procenta. Cílem vlády bylo dosáhnout růstu v rozmezí 6,5 procenta až sedm procent.

(Zdroj: Reuters, Bloomberg, čtk)