Ranní kafe 3.2.2017 - Čína překvapila zvednutím sazeb. Čekáme na data z amerického trhu práce

Trhy včera kolísaly kolem nuly poté, co Bank of England a ČNB ponechaly měnovou politiku beze změn. ČNB potvrdila závazek dále udržovat kurz kolem 27 korun za euro až do uvolnění závazku, které předpokládá kolem poloviny roku.

Čína v noci překvapila mírným utažením šroubů monetární politiky, když zvýšila úrokové sazby u všech hlavních referenčních sazeb o 0,1 %.

Zisky Amazonu rostly meziročně o silných 55 %, trhy ale zklamal údaj o slabším než očekávaném růstu tržeb. Amazon zklamal zejména výhledem na další čtvrtletí.

Dnes uvidíme v Americe zprávu z trhu práce o počtu vytvořených pracovních míst za prosinec.

Z firem reportuje například Honda Motor, Phillips 66 nebo Hershey.