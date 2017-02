GŘ ČEZ: Je na zvážení rozdělení společnosti kvůli JE

Podle generálního ředitele by se měli politici a akcionáři ČEZu domluvit na dalším fungování společnosti. Jednou z možností je i rozdělení ČEZu. Žádné plány nebo časový horizont nebyly zveřejněny. Zatímco akcionáři tlačí na maximalizaci zisků, politici (stát vlastní cca 70 %) by měli sledovat společenskou odpovědnost. Předpokládáme, že sporem mezi oběma tábory může být plánovaná dostavba jaderných bloků. Ta se bez státních garancí nevyplatí, akcionáři by měli být proti, zatímco politici by měli dbát o energetickou bezpečnost. Může tak dojít k tomu, že by se z ČEZu odštěpila nějaká entita a tu by ze 100 % vlastnil stát a ta by realizovala dostavbu jaderných bloků. Ve zbytku firmy by měl stát nějaký podíl.

Připomínáme, že je volební rok. Volby budou v říjnu a energetika a ČEZ bude je pro politiky vděčné téma. Do voleb budeme s rostoucí frekvencí slýchat na toto téma politické komentáře. Předpokládáme, že celou situaci bude vážně řešit až nová vláda. Pokud by skutečně mělo dojít k dostavbě jaderných elektráren, bylo by rozdělení ČEZu jednou z možností. Situaci budeme sledovat.