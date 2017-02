Beneš: ČEZ by se mohl rozdělit kvůli protichůdným postojům akcionářů

Tuzemská energetika ČEZ by se mohla rozdělit na části kvůli protichůdným postojům akcionářů, z nichž největší je ministerstvo financí. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš to uvedl v dnešních Lidových novinách (LN). Blíže rozdělení nepopsal. Jako příklad ale uvedl německé firmy RWE či E.ON, kde je má stát v jedné části společnosti menší podíl a druhá část je pouze státní. Vláda tak nemusí při rozhodování třeba o jaderných elektrárnách přihlížet k minoritním akcionářům.



Vláda a ČEZ se dlouhodobě nemohou shodnout na financování výstavby nových bloků jaderných elektráren. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) prosazuje, aby stavbu financoval samotný ČEZ. To ale firma podle deníku udělat nemůže, protože by riziko investice nesli i minoritní akcionáři.



"Buď najdeme kompromis a budeme plnit všechny cíle optimálně, anebo prostě akcionáři dojdou k tomu, že je lepší jít cestou, kde by se firma například rozdělila," řekl LN Beneš. Dodal, že žádné variantě nestraní.



Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), který má rozvoj energetiky na starosti, rozdělení ČEZ hodnotí kladně, ale bude to obtížné, sdělil LN. Babiš se k rozdělení podle deníku nevyjádřil, ale jeho náměstek Ondřej Landa řekl, že je to varianta, která už zazněla a kterou ministerstvo neodmítlo.



Stát nyní vlastní prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70 procent ČEZ. Dalších 20 procent drží různé právnické osoby a zbylých deset procent fyzické osoby.

