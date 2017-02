Deset důvodů pro nákup Alphabetu a jak to tam skutečně funguje

Investor Brian Stoffel se na stránkách Fool.com pustil do zajímavého cvičení: Našel deset důvodů proč kupovat akcie společnosti Alphabet. Jeho úvaha mě zaujala a vysvětlím proč, ovšem nejdříve se hnáni nedočkavostí podívejme se na onen seznam:



Za prvé, společnost má dominantní produkt a podíl na trhu – pokud chceme kdykoliv najít nějakou informaci, jdeme jí většinou „vygooglovat“. Podle statistik má Google na vyhledávacím trhu v globálním měřítku 90,4 % podíl a v mobilním segmentu to je dokonce 93,8 %.



Za druhé, firma má šest dalších produktů s více než jednou miliardou uživatelů. Patří mezi ně Gmail, YouTube, Google Maps, Chrome, Android a Google Play Store. Za třetí, předchozí dva faktory vedou k tomu, že firma má k dispozici obrovský objem dat. Je prý dokonce možné, že má o nás více dat, než kterákoliv jiná organizace na světě.



Za čtvrté, Alphabet je v jádru stále reklamní společností, a právě proto je pro ni tak výhodné mít k dispozici zmíněná data. To umožňuje získat firmám, které reklamu zadávají, zpětnou vazbu o efektivitě jejich reklamy, a to v reálném čase. Google minulý rok na tržbách z reklamy získal 67 miliard dolarů, což představuje 90 % jeho celkových tržeb.



Za páté, příjmy z digitální reklamy budou dál růst tak, jak bude pokračovat „útěk od televize“. Za šesté, Alphabet není firmou jedné činnosti a má řadu „technologických projektů a revolučních technologií“, které jdou daleko za hranice jejího tradičního byznysu. Právě proto si firma změnila jméno z Google na Alphabet. Mezi slibné projekty mají patřit třeba samořídící auta, či ultrarychlé připojení k internetu.



Za sedmé, firma má dobře formulovanou misi: „Organizovat informace ve světě a učinit je univerzálně přístupné a užitečné“. Za osmé, v jejím vedení jsou lidé, kterým na firmě záleží, a ne manažeři, kterým jde o krátkodobé zisky. Za deváté, Alphabet má výjimečnou firemní kulturu (což je odrazem předchozího bodu). Sama firma hovoří o tom, že peněžní odměny jsou až na druhém místě a před nimi je kariérní růst, pracovní prostředí a spolupráce s ostatními, která podporuje inovace. A za desáté, firma má hodně hotovosti, a tudíž dostatek zdrojů na to, aby mohla dál sledovat své cíle.

Jak to tam funguje



Jak jsem psal v úvodu, tento seznam mne zaujal. Google, respektive Alphabet je bezesporu úspěšnou a v mnoha ohledech obdivuhodnou společností. Ovšem řada z výše uvedených bodů vyloženě nabádá k úvahám o tom, jak úzká hranice je mezi silnou a slabou stránkou firmy, o dvou stranách každé mince, či o přednostech, které se nakonec firmám stávají osudnými. Můžeme tak hovořit o optimální míře volnosti v kultuře společnosti, míře krátkodobého a dlouhodobého pohledu na její výsledky, množství aktivit a tak dále. Diskuse by to byla dlouhá a já se ji pokusím hodně zkrátit pohledem na to, jak to v jádru Alphabetu skutečně funguje.



Vyjdu z předpokladu (s kterým nemusí všichni souhlasit), že hlavním cílem je podobně jako u jiných soukromých společností maximalizace jejich hodnoty. To vedle minimalizace rizik znamená maximalizaci toku hotovosti, který je a bude k dispozici akcionářům. Následující tabulka ukazuje, že provozní tok hotovosti (podtržený oranžově) hezky roste a od roku 2012 se loni více než zdvojnásobil - dosáhl 36 miliard dolarů. Podobně ale rostou investice, které v roce 2016 dosáhly 31,1 miliardy dolarů. Volné cash flow (zhruba rozdíl provozního toku hotovosti a investic) se tedy stále řádově pohybuje v jednotkách miliard dolarů. A celé je to jednoduchým finančním odrazem zmíněných deseti bodů:





Zdroj: FT



Kapitalizace Alphabetu nyní dosahuje asi 555 miliard dolarů. V rozvaze má firma asi 86 miliard dolarů. Ale stále je jasné, že volné cash flow, které by tuto kapitalizaci mohlo ospravedlnit, by se mělo pohybovat spíše v desítkách miliard dolarů (než v jednotkách miliard dolarů, jak jsme viděli výše). To znamená jediné: Alphabet bude muset dál hodně razantně zlepšovat své výsledky (a začít vyplácet peníze akcionářům!). Nebo bude muset hodně omezit své investice (a začít vyplácet peníze akcionářům). Což by ale zase znamenalo velké odchýlení od oněch deseti bodů.



Co je alternativou? Firma se bude dál držet svých deseti bodů, z jejích vedlejších aktivit se ale nestane výrazný zdroj nových příjmů a budou naopak konzumovat víc a víc zdrojů. Otesánek sní téměř vše, co vydělal, a akcionáři budou dál jen snít o tom, že se s nimi jednou začne dělit (nebo jednou snít přestanou). Z hlediska spotřebitele a rozvoje nových technologií ovšem tento scénář není tak špatný.