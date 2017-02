Summary: Nokii klesl zisk, Daimleru se nedařilo s trucky. Co ING a Shell?

Evropa:



Nokia (DIP)

Nokia hospodařila se ziskem 0,11 EUR na akcii a tedy s 15% poklesem proti předešlému roku (pro porovnání Ericsson -75 % YoY). Pořád se tedy díváme na vleklou poptávku, nicméně dle slov managementu jde již poznat určité zlepšení a stabilizaci trhu. Díky úsporným opatřením se navíc podařilo překonat tržní odhad zisku na akcii stanovený na 0,02 EUR. Odhadovaná EBIT marže byla stanovená na 11 % a současných 14 % je tak pozitivním překvapením. Růst tržeb o více než 86 % YoY plynul z akvizice Alcatel Lucent.

Pro tento rok odhaduje management pokles poptávky o další dvě procenta. Příležitost však vidí v Severní Americe, Indii a Japonsku. Koncem roku 2017 by dle jeho slov mohlo dojít k postupnému rozšiřování marží. Soustředit se tedy bude hlavně na udržení cen poskytovaných produktů a zvýšení profitability. Akcie Nokia posilují o 6 %.



Daimler (DIP)



Výrobce automobilů Mercedes držel tržby v linii odhadů na 41 mld. EUR a meziročně beze změny. Ukazatel EBIT vyskočil o 20 % na 3,5 mld. EUR, avšak nedosáhl na tržní konsensus 3,8 mld. EUR kvůli EBIT marži. Ta se svými 8,5 % skončila o 70 bps pod odhady trhu. Po sečtení se tak čistý zisk na akcii nachází na 2,01 EUR a 20c pod predikcemi.



Špatný výkon podal opět segment trucků, na nějž doléhá slabá poptávka z Brazílie a Turecka. Jeho tržby se meziročně propadly o 15 % na 8,5 mld. EUR a dopad na EBIT byl znásoben poklesem marže z 6,8 % na 4,3 %. To je v rozporu s výsledky Volvo Group, která dokázala v tomto segmentu vytlačit marži ze 7,9 % na 8,7 %. Hlavní divize osobních aut rostla meziročně o 6 % na 23,9 mld. EUR v tržbách. Příznivější produktový mix (přesun k SUV a nové třídy E) se odrazil také na 11% EBIT marži (+150 bps YoY). Trh nicméně od obou ukazatelů očekával víc.



Výhled pro rok 2017 směřuje EBIT do intervalu 13,2 – 14,2 mld. EUR, po úpravě o jednorázové položky z divize Trucks do 13,5 – 14,5 mld. EUR. (2016: 12,9 mld. EUR). Takovéto oznámení je pro trhy zklamáním, jelikož jejich odhady se s 14,4 mld. EUR blížily k horní hranici. Dividenda zůstala beze změny na 3,25 EUR, což by naznačovalo úspory na financování budoucích nákladů na výzkum a vývoj (elektromobily). Daimler dnes odepisuje 3 % ceny.



ING (DIP)

Nizozemská banka oznámila kvartál mírného 5% YoY růstu jádrových tržeb (bankovní služby) na 3,9 mld. EUR v linii s predikcemi. Zdrojem růstu byl čistý příjem z úroků (net interest income), ne však díky lepší úrokové marži, která se meziročně zvedla jen o 5 bps na 1,52 %. Pravým původcem bude spíše růst poskytnutých úvěrů o 5 % na 560 mld. EUR. Navzdory tomu se podařilo snížit podíl klasifikovaných úvěrů na 2,1 % (-40 bps YoY).



Nižší daňové zatížení a vyšší příjmy z položky Other (vedlejší aktivity jako např. finanční trhy) sice nezabránily poklesu zisku po zdanění o 8 % YoY na 750 mil. EUR, nicméně jej vytlačily daleko nad trhem očekávaných 330 mil. EUR. Kapitálová přiměřenost CET1 za skupinu doznala značného zlepšení a nachází se na 14,2 % (+148 bps YoY) a návratnost vlastního kapitálu je momentálně 11,1 % (+400 bps YoY).



Dividenda dostala jen mírného zlepšení o 1 %. Do roku 2017 počítá management s nezměněnou úrokovou marží – nárůst delšího konce výnosové křivky nebude mít znatelný dopad. Růst objem poskytnutých úvěrů by se měl držet mezi 3 – 4 %. Akcie ING dnes stouply o 1 %.



Royal Dutch Shell





Nizozemský těžař ropy a zemního plynu vytáhl meziročně provozní zisk vzhůru o 30 % na 2,3 mld. USD, avšak kvůli nedostatečnému výkonu napříč všemi divizemi ale výrazně zaostal za tržním odhadem 3,1 mld. USD. Podobně na tom byl také čistý zisk, jehož navíc zatížily jednorázové položky a úvěrové náklady. Výsledná hodnota 1,8 mld. USD zůstala daleko pod konsensem 2,8 mld. USD. Upstreamová divize Exploration & Production dosáhla zásadního mezikvartálního zlepšení o 1 250 % na 54 mil. USD provozní zisku. Intenzita těžby ropy a zemního plynu narostla meziročně o 30 % na 3,9 mil. barelů denně.



Cena ropy se prozatím pohybuje v rozmezí 50 - 55 USD, dlouhodobě by měla směřovat k 60 USD, nicméně je otázkou zda OPEC reálně uškrtí produkci a jak na to budou reagovat američtí těžaři. Ve výsledku je ale tato cena meziročně v podstatě beze změny. Při pohledu na výkazy se zdá, že ani samotný management nemá přílišné optimistický názor. Volný cashflow narostl o 170 % YoY na 3,5 mld. USD (druhý kvartál v černých číslech), kapitálové výdaje se snížily o 22 % na 5,7 mld. USD a poměr čistého dluhu a vlastního kapitálu narostl o 12 p.b. na 28 %. Fáze utahování opasků tedy pořád není za námi. Po prvotním skokovém růstu se akcie nacházejí na úrovni včerejší zavírací ceny



Deutsche Bank



Tržby DBK narostly meziročně o 6 % na 7,1 mld. EUR v linii tržního konsensu. Mnohem horší to bylo ve spodní linii výsledovky, kde se naplno projevily výlohy na soudní vypořádání (-1 mld. EUR). Čistý zisk v červených číslech trh očekával na úrovni -1,6 mld. EUR, výsledných -1,9 mld. EUR tak bylo pro mnohé nepříjemným překvapením. Jedním dechem ale dodáváme, že proti loňskému roku se jedná o 11% růst.



Veliké negativum je slabý výkon investičního bankovnictví. Příjmy z obchodování s FICC stouply jen o 10 % YoY na 1,4 mld. EUR a příjmy z obchodování s akciemi dokonce poklesly o 23 % YoY na 0,4 mld. EUR. Americké banky, které zveřejňovaly svoje výsledky přede dvěma týdny, zvýšily příjmy z tohoto segmentu v průměru o 16 %, v případě DBK to bylo jen o 6 % (po započtení výnosů z úpisu aktiv a dluhu). Důvodem bude zřejmě ztráta tržního podílu plynoucí z nejistoty kolem finálního vypořádání všech soudních sporů. Čistý zisk nakonec táhla správa aktiv s +50 % YoY na 269 mil. EUR, přičemž konsensus byl nastavený na 100 mil. EUR.



Situace se lepší při pohledu na rozvahu. Kapitálová pozice banky dostála dalšího zlepšení a díky odprodeji rizikových aktiv se kapitálová přiměřenost CET1 posunula na 11,9 % (+78 bps YoY). Výrazně se také navýšil stav likvidních prostředků, který stoupl o 200 mld. EUR na 218 mld. EUR.

Současný kvartál nedopadl dobře hlavně z pohledu ztráty tržního podílu. Avšak jelikož je většina soudních sporů již uzavřena (včetně největších kauz jako hypoteční krize a obcházení protiruských sankcí), management může přesunout svoji pozornost na rozvoj byznysu. Dodáme ještě, že současný stav rezerv na pokrytí soudních výloh je 7,6 mld. EUR (+1,7 mld. EUR), přičemž 4,6 miliardy je vyhrazeno na již uzavřené případy, což ponechává 2,9 mld. EUR pro budoucí spory. Největšími riziky do budoucna jsou teď další pokles tržního podílu, regulatorní změny a makroekonomický výkon Německa. Ceny akcií DBK klesá o 5 %.



USA:



Facebook (DIP)



Facebook má za sebou skvělý konec roku 2016. V posledním kvartálu vygeneroval tržby ve výši 8,8 mld. USD, což představuje úctyhodný 50% meziroční růst při tržním konsensu 8,7 mld. USD. Většinu samozřejmě opět tvořily příjmy z reklamy, konkrétně 8,6 mld. USD s 53% meziročním růstem (měnové dopady zanedbatelné). Provozní marže 63,5 % předčila očekávání trhu o téměř 3 p.b. a vytáhla čistý zisk na akcii na 1,41 USD (+79 % YoY). Tržní odhad udával hodnotu 1,35 USD. Volný peněžní tok dosáhl 3,67 mld. USD (+67 % YoY).



Za růst tržeb je zodpovědná převážně reklama na mobilních zařízeních (+60 % YoY na 7,25 mld. USD). První důvod je očividný a to pokračující přesun uživatelů k mobilním platformám. Druhým důvodem je, že tyto platformy často nejsou zatíženy různými programy na blokování reklamy (nejznámější pravděpodobně Adblocker) jako je tomu u počítačového rozhraní. Facebook se snaží funkce těchto programů obcházet a právě úspěch na této „frontě“ způsobil překonání tržních odhadů v tomto kvartálu. Lepší cílení reklamy a vyšší počet uživatelů (Daily Active Users +18 % YoY) také udělají své. Když se tyto efekty sečtou, protaví se ve vyšší hodnotu reklamního prostoru na FB, kterou prokazuje metrika Average Revenue per User (průměrné tržby na uživatele). Ta se meziročně zvýšila o 32 % na 4,73 USD.



Na rok 2017 management opět přízvukoval, že ad load (množství zobrazované reklamy) začne zpomalovat, aby nedocházelo ke zhoršení uživatelského dojmu (user experience). Ad load je spolu s počtem uživatelů a časem stráveným na sociální sítí jednou z klíčových metrik růstu. Prostor pro zvýšení ad load by mohl existovat ještě na Instagramu. Co se týče nákladů, tak management udává pro rok 2017 růst 47 % – 57 %. Akcie FB se dnes nacházejí na včerejší zavírací ceně.