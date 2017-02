Souhrn 2.2. - Trump blbne a trhy jsou z toho zase v nejistotě, na až tak Británie, euro posílilo, ropa v plusu, BCPP v plusu díky bankám

10.h - BCPP roste potřetí v řadě, opět jí táhne...

Pražská burza dnes při nadprůměrné likviditě lehce rostla díky bankám a ČEZ Evropské akciové trhy v průběhu dneška věnovaly pozornost především centrálním bankám, prvnímu nástřelu plánu na Brexit ze strany britské vlády a politickému harašení nového amerického prezidenta. To vše navíc v mixu množících se firemních výsledkových zpráv.Nedařilo se především sektoru farmacie po snížení výhledů ze strany AstraZeneca a Novo Nordisk. Výsledky prezentovaly také společnosti jak o Deutsche Bank , Danske Bank, Swedbank, Shell, Nokia , Vodafon a další.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování nejisté, když se proti vlivu firemních výsledků staví politické harašení prezidenta Trumpa, které vytváří nežádoucí atmosféru nejistoty a napětí.Měnové trhy věnovaly pozornost především centrálním bankám. Americký Fed včera nic převratného na svém prvním letošním zasedání nevymyslel stejně jako Bank of England, která alespoň vylepšila výhled pro letošní růst ekonomiky , což mírně vytváří tlak na možné zpětvzetí stimulačních opatření. Větší vliv měl na libru zjevně první nástřel podmínek, podle kterých bude britská vláda vyjednávat o brexitu a proto libra vůči dolaru oslabila. Dolar vůči euru pro změnu výrazněji oslabil, zřejmě hlavně kvůli obavám o americký obchod pod novou administrativou. Ropa v průběhu dopoledne nejdříve poměrně silně rostla a pak o tento růst zase přicházela. Včerejší pravidelné statistiky z USA ukázaly silný růst zásob ale současně také nebývale silný pokles produkce. Pozornost na sebe poutá také blížící se zásadní změna cenového rozvrstvení termínovaných kontraktů, když poslední 2 roky převládající vyšší ceny dlouhodobějších kontaktů vůči těm krátkodobým přecházejí do přesně opačné pozice, což bude mít zřejmě výrazné efekty na budoucí budování zásob a přístup k ropnému obchodování jako takovému. BCPP dnes konečně po nějaké době opět nad loňským průměrem likvidity na úrovni 666 mil. Kč za den.Hlavní měrou se na tomto i cenovém vývoji indexu podílely především rostoucí banky v čele s Monetou, která by podle analytiků mohla dále nabírat na atraktivitě vzhledem k růstu objemu dostupných akcií a možnému růstu podílu v indexech MSCI po jejich dalším přecenění. ČEZ se pohyboval kolem hranice 430 Kč , která je i nadále poměrně důležitým souběhem několika dlouhodobých průměrů.Korekcí prošly dividendové akcie O2 a PMČR, kde jsou již několik dní k vidění zvýšené objemy obchodů.Dařilo se Pegasu , který se pohybuje blízko hodnot z poloviny loňského roku.