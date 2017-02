Rouhani (Írán): Trump je politický zelenáč, bude se dlouho a draze učit své nové roli

Íránský prezident Hassan Rouhani na kosmické technologické konferenci v Teheránu na adresu nového US prezidenta Donalda Trumpa poznamenal, že je úplným politickým nováčkem a bude mu trvat dlouho a US bude stát velmi mnoho než se naučí a pronikne do světa globální politiky. Rouhani takto reagoval v souvislosti s dočasným zákazem imigrace ze 7 zemí světa včetně Íránu. Podle íránského prezidenta takové opatření může uškodit pouze samotným USA.Podle Rouhaniho americká administrativy v posledních několika letech usilovala o vytvoření obrazu USA pomáhajících íránskému lidu proti íránské vládě. Nyní se ale ukázalo, že to byla snaha účelová a lživá. Podle Rouhaniho Trump nedokáže skrývat pravé pohnutky svého a US jednání a ukazuje naplno, co je v srdci jeho a US administrativy."USA vydávají visa a když je schválí a orazítkují v pasech a vy si je podepíšete a oni nakonec řeknou, že stejně nemůžete vycestovat do jejich země, je to v rozporu se všemi mezinárodními principy a závazky", uvedl Rouhani.Kritikou íránský prezident nešetřil také na adresu plánované zdi mezi USA a Mexikem, když uvedl, že žijeme v době světové komunikace a ne v době budování zdí mezi národy.