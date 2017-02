Britská vláda zveřejnila první nástřel plánů pro Brexit

Britská vláda dnes prostřednictvím ministra pro brexit Davida Davise položila na stůl první nástřel návrhu podmínek pro odchod ostrovního království ze svazku s EU.Davis potvrdil, že hlavní součástí plánu je odchod ze jednotného trhu EU. V této souvislosti vláda připraví podklady pro jednání o nové obchodní smlouvě s EU a také WTO. V rámci plánu se počítá s opětovným převzetím plné kontroly nad vlastními hranicemi a přistěhovalectvím a nad vlastním právním systémem. Plán by měl být co nejjasnější a nejjednoznačnější a měl by celkově posílit roli UK s historicky silnými vazbami na Irsko a hlavní bývalé kolonie. Plán by měl také vymezit a zaručit vzájemná práva občanů EU v Británii a naopak a měl by chránit práva pracujících. Plán by měl zajistit volný obchod s evropskými trhy. Plán by měl klást důraz na zachování nejlepších podmínek pro inovace a výzkum a řešit kooperaci boje proti kriminalitě a terorismu.Davis doslova uvedl, že "naše nejlepší dny teprve přijdou". Podle Davise by měly být odstupové a všechna další jednání vedena se zřetelem na co nejhladší a nejrychlejší průběh odloučení od EU jež je žádoucí pro obě strany.Původní znění dokumentu naleznete ZDE (AJ v PDF).