Ceny inzulínů dělají Novo Nordisk starosti. Sází ale na novinky

Před dánskou společností Novo Nordisk, která je největším světovým producentem léků na onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus), stojí v roce 2017 řada výzev. Firma se bude muset vyrovnat s pokračujícím propadem cen inzulínů v USA, čelí rostoucí konkurenci v segmentu, ale chce zároveň upevnit své postavení na americkém trhu a prosadit se na něm s novinkami. Jde hlavně o lék Victoza a biosimilární inzulín Tresiba.



Novo Nordisk chce být v USA více vidět, Chystá miliardovou investici

Lars Fruergaard Jorgensen, výkonný ředitel a prezident společnosti Novo Nordisk, to řekl jasně: „Rok 2016 byl pro nás náročný, hlavně kvůli stále silnějším tlakům na snižování cen.“ I proto firma změnila své finanční cíle, už po třetí za posledních 6 měsíců, na rok 2017. Nově Novo Nordisk počítá s variantou meziročního poklesu tržeb o 1 % až růstem o 4 %, u provozního zisku s možným poklesem o 2 % až růstem o 3 % v lokálních měnách. Předchozí odhady počítaly s nízkým jednociferným růstem tržeb a jednociferným růstem provozního zisku.

Za čtvrté čtvrtletí 2016 Novo Nordisk vykázal meziroční nárůst čistého zisku o 5 % na 8,7 miliardy dánských korun, což je 1,26 miliardy amerických dolarů. Prodeje činily 29,57 miliard dolarů. Lars Fruergaard Jorgensen chce ale čísla v nejbližší budoucnosti vylepšit. Pro TV Bloomberg řekl, že i proto chystá investici ve výši dvou miliard amerických dolarů na výstavbu největšího zařízení firmy v USA, které má zásadním způsobem reagovat na novinky v produkci léčiv.

Cen léčiv si všiml i nový prezident USA Donald Trump, který si během ledna 2016 pozval představitele globálních farmaceutických společností, aby jim vysvětlil důvody, proč si myslí, že jejich cenová politika není správná. Žádal je také o rychlejší uvádění novinek v léčivech na trh. Podle Jorgensena dokonce na schůzce padlo upozornění, že by americká administrativa mohla nařídit regulaci nákladů výrobců farmaceutik. „Těšíme se ale na rok 2017, máme plán, který počítá s prostředím, které je stále více volatilní," zhodnotil pro agenturu Bloomberg Lars Jorgensen po schůzce u Trumpa.



Biosimilární inzulíny mají přitáhnout více spotřebitelů

Mezi klíčovÝMI globálními producenty inzulínů, tedy Novo Nordisk, Eli Lilly a Sanofi, hoří boj o to, kdo první ovládne produkci tzv. biosimilárních inzulínů. Ty totiž podle některých názorům mohou výrazně pomoci spotřebě u nových spotřebitelů, neboť jsou jejich produkce oproti inzulínům s "patentovou ochranou", je výrazně levnější. Biosimilární léčiva jsou, zjednodušeně řečeno, biologická léčiva, jejichž účinek je podobný tzv. referenčním inzulinům. Zásadním problémem těchto léčiv je ale jejich bezpečnost, tedy aplikace bez vedlejších účinků.

Novo Nordisk ale na novinky sází. A to i přes nepříznivé cenové výhledy, hlavně v segmentu inzulínů. Podle Jorgensena chce Novo Nordisk prorazit s lékem Victoza a inzulínem Tresiba. Victoza má být prvním lékem ve své třídě, který chrání pacienty před nebezpečím vzniku kardiovaskulárních onemocnění a na trhu by se měl objevit ve druhé polovině roku. Podle Jorgensena je výzvou pro firmu také léčba obezity u diabetiků, neboť je zde velmi silný růstový potenciál. A to hlavně kvůli tomu, že obezita přímo ovlivňuje onemocnění cukrovkou. Novo Nordisk je otevřený i akvizicím k doplnění svého portfolia zaměřeného na hemofilii a vidí příležitosti v bio farmaceutickém segmentu.



Faktem podle americké agentury iData je, že onemocnění cukrovkou má v USA přinášet firmám rostoucí výnosy, neboť růst je tažen rostoucím výskytem diabetu, ale i technologickým pokrokem v určitých segmentech, zejména v produkci inzulínových pump a kontinuálního monitorování glukózy (CGM), které si může dovolit stále více lidí.