Bank of England nechává sazby beze změn, zvýšení výhledu

Bank of England dnes rozhodla ponechat nastavení měnové politiky beze změn a zvýšila svůj výhled pro růst ekonomiky v tomto roce.Klíčová sazba zůstává na rekordním minimu 0,25% a program QE i nadále počítá s nákupem vládních dluhopisů v objemu 435 mld. GBP a firemních dluhopisů v objemu 10 mld. GBP BoE očekává letošní růst ostrovní ekonomiky na úrovni 2% oproti v listopadu odhadovaným 1,4%. Inflační výhled zůstává na 2,7% pro tento a 2,6% pro příští rok. Na konci 2019 by měla být inflace na úrovni 2,4%.Růst očekávání u HDP bankovní rada zdůvodňuje očekáváními pozitivního vlivu balíčku fiskální stimulace související s Brexitem a také silný růst hlavních obchodních partnerů v podobě USA a Evropy Nezaměstnanost by se měla v krátkodobém výhledu pohybovat kolem 5% oproti 5,5% odhadovaným loni v listopadu.BoE vyjádřila určité překvapení nad ekonomickým vývojem od rozhodnutí opustit EU, který je lepší než centrální banka sama očekávala.Výnosy státních dluhopisů na sekundárním trhu v reakci na rozhodnutí poklesly.