Donald Trump začal úřadovat a svět se nestačí divit / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 30. 1. 2017

První opatření nového amerického prezidenta vzedmuly vlnu kontroverze. Vypovězení mezinárodních obchodních dohod, zamezení volnému pohybu osob z některých zemí, stavba zdi na hranicích s Mexikem nebo tlak na americké firmy, aby stavěly továrny v USA. To vše může mít potenciálně zásadní dopad na globální ekonomické uspořádání a světe div se… americké akciové trhy jsou na globálních maximech. Znamená to tedy, že se vlastně nic neděje?

No ne tak úplně. Pohled na vývoj amerického dolaru ukazuje něco jiného. Ten za poslední měsíc vůči euru i koši 10 měn největších světových ekonomik ztratil 4,5 procenta. To může signalizovat, že investoři jsou trochu skeptičtí ohledně dopadů bezprecedentních kroků amerického prezidenta. Ovšem skutečný dopad na výkon globální ekonomiky nebude vidět ještě nějakou dobu, takže zatím to jsou jen "kdyby".

Donald Trump na(ne)štěstí není jediné téma na akciových trzích. Máme tu řadu dalších. Brexit, výsledková sezóna, OPEC, centrální banky a jiné. Hlavně brexit je dalším potenciálním strašákem a může patřičně rozpohybovat trhy. Jak už jsme ale v minulých několika letech opakovaně viděli, každá extrémní situace se na trzích sice negativně projevila, ale jen na krátkou dobu. Myslím si, že investoři si na to začínají zvykat a některé extrémní Trumpovy názory a opatření stejně jako tvrdý brexit by měly negativní dopad na trhy jen nakrátko. Snad.

Tomáš Menčík, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 30. 1. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

27. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 936,89 929,40 942 ↓ -0,80 900 - 950 3 2 Dow Jones (US) 20 093,78 19 699,60 20 010 ↓ -1,96 17 800 - 20 375 2 3 NASDAQ (US) 5 660,78 5 533,60 5 586 ↓ -2,25 5 100 - 5 800 2 3 FTSE 100 (VB) 7 184,49 7 164,80 7 200 ↓ -0,27 6 800 - 7 354 4 1 DAX (Něm.) 11 814,27 11 326,60 11 599 ↓ -4,13 10 000 - 12 000 1 4 Nikkei 225 (Jap.) 19 467,40 18 802,00 19 600 ↓ -3,42 16 500 - 19 910 3 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

27. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 936,89 923,60 960 ↓ -1,42 800 - 1 000 3 2 Dow Jones (US) 20 093,78 19 683,00 19 950 ↓ -2,04 17 300 - 20 750 2 3 NASDAQ (US) 5 660,78 5 561,60 5 641 ↓ -1,75 4 900 - 6 000 2 3 FTSE 100 (VB) 7 184,49 7 352,80 7 426 ↑ 2,34 7 000 - 7 518 4 1 DAX (Něm.) 11 814,27 11 315,20 11 850 ↓ -4,22 9 000 - 12 400 3 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 467,40 18 594,40 18 980 ↓ -4,48 15 000 - 20 105 2 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers