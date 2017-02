Euler Hermes bilancující

„Na začátku roku 2016 jsem ve svém článku „Jak to vidí EULER HERMES – očekávaný vývoj v roce 2016“ hovořila o mírném ale velmi křehkém optimismu pokud jde o světovou ekonomiku jako celek a mírném optimismu v České Republice po turbulentním roce 2015.

„Rok se s rokem sešel a já musím konstatovat, že ten s šestkou na konci byl opět plný nečekaných událostí jak na globální tak na lokální ekonomické a politické scéně“. Pro naše analytické týmy v jednotlivých teritoriích to znamenalo nejen se dobře orientovat v obecných politicko-ekonomických otázkách, ale především adekvátně zhodnotit dopady těchto událostí do hospodaření firem s důrazem na výši rizika upsaného naší pojišťovnou. To vše při zachování vysoké úrovně služeb spojených s pojištěním pohledávek našich klientů, která je pro naši společnost neodmyslitelným a trvalým standardem. „Naše analytické týmy po celém světě za sebou mají díky tomu spoustu velmi náročné a kvalitně odvedené práce a z pohledu pracovního pro ně byl minulý rok hodně složitý“.

„Na globální i lokální úrovni jsme se v loňském roce nejvíce potýkali s důsledky volatility cen komodit, především ropy; krizí v Rusku, na Ukrajině a v Turecku a vývojem v Číně. V rámci Evropy (včetně České Republiky) jsme se museli vypořádat s pojistnými událostmi v souvislosti s karuselovými podvody s DPH, které postupně vyplouvaly na povrch jako důsledek restrikcí finančních úřadů a české daňové Kobry vůči různým daňovým hříšníkům. Oblasti, které se ukázaly jako nejvíce kritické, byla oblast obchodu se spotřební elektronikou a IT a obchod s hutním materiálem. Zaznamenali jsme i problémy v oblasti těžkého strojírenství a výroby a zpracování masa.

Pokud jde o další vlivy, jako je např. vývoj řecké ekonomiky, Brexit, výsledek voleb v USA nebo výsledek referenda v Itálii, také jejich dopadu do hospodaření firem byla v minulém roce věnována náležitá pozornost, a to jak na úrovni místně příslušných týmů analytiků tak na úrovni centrály EULER HERMES v Paříži“, nicméně vzhledem k období, kdy nastávaly, tak hlavní dopady těchto událostí očekáváme v horizontu letošního roku a let následujících. Konkrétní dopady budeme opět bedlivě sledovat a budou i nadále (kromě jiného) součástí diskusí našich analytiků s našimi obchodními partnery.

Pokud jde konkrétněji o náš analytický tým v České Republice v roce 2017, tak kromě výše uvedeného budeme i nadále důkladně sledovat vývoj v jednotlivých sektorech hospodářství. Více na: EulerHermes.cz

Zdroj: Ing. Marcela Schweinerová

Head of Information and Grading, EULER HERMES SA