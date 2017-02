Kroky OPECu mění contango na backwardation - ceny krátkodobých dodávek rostou nad ty dlouhodobé

Kroky ropného kartelu OPEC výrazným způsobem mění celý ropný trh. Snižování produkce kartelu má potenciál změnit po dvou letech hlavní rozvrstvení trhu a změnit doposud platný princip "contanga" na "backwardation", což jinými slovy znamená, že by skončilo období, kdy dlouhodobé ropné kontakty měly vyšší realizační ceny než ty krátkodobé. Tento vztah se nyní zcela obrátil a platí, že realizační cena krátkodobých kontraktů je vyšší než u těch dlouhodobých.Zatímco princip contanga podporoval skladování ropy a budování rozsáhlejších zásob, tak backwardation působí přesně opačně a snižuje atraktivitu dlouhodobějšího skladování a mělo by podpořit redukci nahromaděných zásob. Vedlejším efektem backwardation je také zhoršení pozice alternativních těžařů, kteří si budou obtížněji jistit své budoucí zisky, což by mohlo částečně tlumit jejich aktivitu ve snaze zaplnit prostor uvolněný OPECem.Jestli skutečně dojde k obecné změně principu trhu, podle komentářů, ještě není zcela zřejmé. V některých případech již ke změně došlo, ale ne v celém spektru trhu. Aby k tomu došlo, je třeba aby reálná data o plnění podmínek dohody OPECu a dalších těžařů skutečně potvrdila, že dojednané limity jsou plněny a jsou udržitelné.